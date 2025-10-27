El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La marcha concluyó en la plaza de España. Avelino Gómez

Miranda pide más atención para el TDAH

Decenas de personas se movilizan para exigir más medios para las personas con hiperactividad o déficit de atención

Cristina Ortiz

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

Con música y las ideas muy claras, varias decenas de personas conmemoraban este lunes el Día Nacional del TDAH (Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad) con una marcha desde la sede de Amidahi en Ronda del Ferrocarril hasta el Ayuntamiento, que se iluminaba de naranja en apoyo a sus reivindicación de «una atención temprana y preventiva» en la Sanidad Pública, que tenga «una visión global de la gravedad de la sintomatología y los riesgos de la falta de atención multidisciplinar.

Al mismo tiempo, reclamaban que se tenga en cuenta que se trata de «un trastorno crónico» y que, por lo tanto, la atención de los pacientes es necesaria a lo largo de la vida. «Sentimos que somos pacientes de segunda, estamos cansados de que se cuestione el diagnóstico», lamentaban; al tiempo que reclamaban una reunión con el Ministerio de Sanidad.

