Miranda pide más atención para el TDAH Decenas de personas se movilizan para exigir más medios para las personas con hiperactividad o déficit de atención

Con música y las ideas muy claras, varias decenas de personas conmemoraban este lunes el Día Nacional del TDAH (Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad) con una marcha desde la sede de Amidahi en Ronda del Ferrocarril hasta el Ayuntamiento, que se iluminaba de naranja en apoyo a sus reivindicación de «una atención temprana y preventiva» en la Sanidad Pública, que tenga «una visión global de la gravedad de la sintomatología y los riesgos de la falta de atención multidisciplinar.

Al mismo tiempo, reclamaban que se tenga en cuenta que se trata de «un trastorno crónico» y que, por lo tanto, la atención de los pacientes es necesaria a lo largo de la vida. «Sentimos que somos pacientes de segunda, estamos cansados de que se cuestione el diagnóstico», lamentaban; al tiempo que reclamaban una reunión con el Ministerio de Sanidad.

