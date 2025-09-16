Miranda pedirá una reunión con SOS Deiak para agilizar los avisos a Bomberos

Miranda solicitará una reunión con SOS Deiak, el dispositivo vasco de emergencias, para tratar de agilizar los avisos al parque de Bomberos de Miranda y ... reducir el tiempo que pasa entre un siniestro y la llamada al servicio municipal para activar su participación. Quiere hacer valer el convenio firmado con la Diputación de Álava para salidas en las zonas limítrofes de esa provincia de cara a abrir una vía de negociación.

Así lo acordaron el responsable de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, y la directora regional de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés, en la reunión mantenida hace unos días para analizar la demora y los problemas de coordinación denunciados por el Consistorio, que puso como ejemplos varios casos concretos en los últimos meses, que habían hecho saltar las alarmas.

«Lo que nosotros queremos es reducir al mínimo el número de intermediarios a la hora de comunicar una información de una emergencia», explicó Gómez; dispuesto a llegar a un acuerdo directo entre administración local y cualquier otro interlocutor vasco si es lo que hace falta para agilizar los avisos. «De aquí a final de año intentaré contactar con algún responsable de SOS Deiak para mejorar la coordinación», incidió.

En principio, la propuesta municipal se basa en que el servicio vasco contacte directamente con los bomberos de Miranda, para que «salgan automáticamente y, al mismo tiempo, informen al 112 de la actuación a la que ha acudido. De este modo, el número de intermediarios será el menor posible. En lugar de que el servicio vasco, avise a Valladolid y de ahí al parque de Burgos, que luego lo comunique al de la ciudad, o a nosotros».

De manera paralela, tal y como acordó con Cortés, Miranda hablará con el parque de Bomberos de Burgos para ver si ambas partes consideran que se podría mejorar la atención en emergencias dentro de la provincia, pero fuera del radio municipal, si parte de los avisos del 112, los que afectan a la comarca o al partido judicial de la ciudad, se realizan directamente llamando al servicio del Ayuntamiento de Miranda, en vez de pasar por el dispositivo de la capital. «No me parece una mala opción que se amplíe el radio de activación de los bomberos de Miranda por parte de emergencias, pero no quiero que afecte a la coordinación a nivel provincial», aclaró.

Así que será una posibilidad que se valorará entre ambas partes, porque Gómez quiso dejar claro que la relación con Bomberos de Burgos es muy buena y fluida y en ningún caso se trata de pedir cambios de manera unilateral; porque tampoco se entiende que la coordinación sea mala.

El protocolo provincial marca que fuera de los términos municipales de Miranda, Burgos o Aranda, que son las ciudades que cuentan con parque profesional de Bomberos, todos los avisos en los que la participación de esos efectivos sea requerida en otras poblaciones de la provincia los traslada el 112 al servicio contraincendios de la capital y éste a continuación activa aquellos medios que considere necesarios y están más cerca.

Por su parte Irene Cortés, volvió a reconocer las dificultades para coordinarse con SOS Deiak como ya apuntó a finales de julio en EL CORREO cuando Gómez le remitió un escrito con casos concretos con lo que consideraba que se habían producido demoras en los avisos. De hecho, en ese momento volvió a enviar otra carta a su homólogo en el Gobierno Vasco para solicitar una nueva reunión y avanzar en la firma de un protocolo que lleva años pendiente, pero aún no ha obtenido respuesta.