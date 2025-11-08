El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer tren que llegó a Miranda lo hizo en 1862. Avelino Gómez

Miranda ha pasado en solo medio siglo de tener 3.000 ferroviarios a no llegar a 600

La tecnología, las privatizaciones y el desmantelamiento de los talleres han hecho que la ciudad pierda peso en el sector

Raúl Canales

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:47

El 28 de abril de 1995 un grupo de treinta personas impedía la salida de un tren a Madrid. Entre aquellos manifestantes que bloquearon la ... estación de Miranda estaba Luis Muñoz Pareja, ferroviario de profesión y corazón, ahora ya jubilado, pero que atesora fresco en su memoria no solo el recuerdo de aquella jornada sino el de muchas luchas compartidas junto a sus compañeros. No puede evitar que la nostalgia asome en su rostro cuando mira la foto que guarda en una carpeta junto a decenas de recortes de prensa. «Lo más triste es que las reivindicaciones de aquel día que impedimos que saliera el tren son las mismas de ahora; se ha cumplido todo lo que anunciamos y no porque fuéramos visionarios, sino porque estaba cantado», lamenta.

