Miranda ha pasado en solo medio siglo de tener 3.000 ferroviarios a no llegar a 600

El 28 de abril de 1995 un grupo de treinta personas impedía la salida de un tren a Madrid. Entre aquellos manifestantes que bloquearon la ... estación de Miranda estaba Luis Muñoz Pareja, ferroviario de profesión y corazón, ahora ya jubilado, pero que atesora fresco en su memoria no solo el recuerdo de aquella jornada sino el de muchas luchas compartidas junto a sus compañeros. No puede evitar que la nostalgia asome en su rostro cuando mira la foto que guarda en una carpeta junto a decenas de recortes de prensa. «Lo más triste es que las reivindicaciones de aquel día que impedimos que saliera el tren son las mismas de ahora; se ha cumplido todo lo que anunciamos y no porque fuéramos visionarios, sino porque estaba cantado», lamenta.

La historia personal de Muñoz Pareja no difiere mucho de la de miles de mirandeses que son protagonistas directos de la historia de una ciudad marcada por el caballo de hierro. De familia ferroviaria, ingresó en Renfe mediada la década del 70 para montar postes y tirar cable. Poco después llegaba Miguel Ángel Ubieto procedente de la escuela de aprendices, la otra puerta de acceso a la compañía además de la mili, y ya bien entrados los 80 Juan Carlos Muiño formó parte de una de las primeras oposiciones libres. «En aquellos años trabajar en Renfe tampoco era un chollo y varios amigos se fueron a fábricas porque pagaban más», recuerdan. Eso sí, no había ninguna empresa que se acercara a los números de Renfe en cuanto a generación de empleo porque más de 3.000 personas trabajaban en el sector ferroviario.

Por eso, siempre se ha dicho que el ferrocarril ha sido uno de los motores del desarrollo económico de la ciudad, una gran masa laboral que además conformaba un importante tejido social. Al economato de lo que hoy es Ronda del Ferrocarril le reemplazaron las diferentes cooperativas de los trabajadores para construir viviendas. Las casas construidas durante la dictadura eran insuficientes para brindar alojamiento a tantos nuevos empleados, muchos de ellos migrantes que llegaban a Miranda de otras provincias en busca de un futuro. Renfe cedía terrenos y las cooperativas levantaban los edificios en condiciones favorables para que pudieran acceder a ellas los operarios. Ahí están las 102 casas levantadas en Condado de Treviño o los bloques en las inmediaciones de la estación. También se colaboró decisivamente para que el Ayuntamiento pudiera hacer una tercera piscina en el polideportivo, por lo que los ferroviarios han tenido hasta hace poco descuentos en el carné municipal.

En los talleres había carga de trabajo para cientos de manos y se necesitaban especialistas en forja, tapiceros, limpiadores de cajas de humo,... La ciudad era un nudo de comunicaciones de primer nivel y un destino ideal para los que querían hacer carrera en Renfe. Pero llegaron las vacas flacas. Eliminar las vías del centro de la ciudad, algo «necesario» desde el punto de vista de la seguridad, provocó que muchos de los trenes se desviaran sin pasar ya por Miranda. Fue el punto de partida de un declive que se agudizó en la última década del siglo, por el abandono progresivo de la compañía y por la revolución tecnológica.

Donde antes iban dos maquinistas, se pasó a uno. Ya no eran necesarios los agentes de freno, esas personas que cada diez vagones de mercancías viajaban en una garita para activar el bloqueo de ruedas en función de los pitidos que daba el maquinista. Los nuevos materiales eliminaron muchos de los especialistas de los talleres y las máquinas expendedoras hicieron casi invisible la función de taquilleros e interventores. «Hicimos muchas propuestas para anticiparnos a lo que se venía», aseguran Pareja, Ubieto y Muiño, mientras enseñan el texto de una moción presentada en aquellas épocas al Ayuntamiento y en la que ya se pedía garantizar la carga de trabajo en los talleres y mediar políticamente para que no se suprimieran más frecuencias. También el famoso corredor del Atlántico empezaba a colarse en la agenda. «Incluso llegamos a pedir que se nos dejara hacer en los talleres encargos para otras empresas, no centrarnos solo en los vagones de tren, sino que se aprovechara nuestro conocimiento y medios por ejemplo para mantenimiento de autobuses», recuerdan.

Todas sus demandas recibieron muchas palabras de apoyo pero pocos hechos. Llegaron las movilizaciones, las huelgas y las plataformas. Oscar Balbás apenas había cumplido la mayoría de edad cuando comenzó a colocarse detrás de algunas pancartas. Había mamado en casa la tradición ferroviaria y ahora era su fuente de ingreso. Aparecieron también las primeras externalizaciones, «las jubilaciones se dejaron de cubrir» y se oficializó la división entre Renfe y Adif, otro paso más en el desmantelamiento progresivo. En 2007 quedaban ya solo 663 trabajadores entre los dos, y dos años más tarde, 584.

Futuro incierto

La defensa de un ferrocarril público se colocó a la altura de los reclamos de mejoras laborales, porque «se empezó a ver que defender los puestos a medio plazo era tan importante como conseguir una subida salarial». La cuesta abajo era cada vez más pronunciada. En la lista aparecieron otras medidas, como un intercambiador que uniera el tren y el autobús «pero bien hecho, no con una estación de buses como la que se hizo». El centro regional de media distancia «también hubiera sido una solución de futuro», pero por contra, los mirandeses tuvieron que ver como mucha de la carga de trabajo de la ciudad era desviada a Valladolid.

«Nos han ido pegando bocados y cuando nos hemos dado cuenta, nos han comido enteros», lamentan estos cuatro ferroviarios, Pareja y apunta directamente a los diferentes alcaldes que ha tenido la ciudad. «No se han movido nunca con el compromiso que hacía falta porque realmente nunca lo han considerado importante o prioritario». Sus compañeros de andanzas apuntalan la afirmación. «Los talleres de León y Miranda son casi idénticos y de los mismos años. A ellos se lo arreglaron mucho antes y aquí hemos tenido que protestar hasta para que quitaran las goteras».

Aunque el cierre de Remolcado parece una estocada casi definitiva, todos creen que aún hay posibilidades de remontar el vuelo. «Miranda tiene cartas muy buenas en el sector ferroviario, pero no las juega. Tenemos un polígono enorme como el de Ircio y no llega ahí el tren por inexplicable que sea, pero sin embargo hay una empresa privada que está haciendo funcionar una terminal logística. Podemos ser punto de formación, potenciar los centros logísticos o poner trenes lanzadera para el AVE. Solo hace falta interés». Si no se adoptan medidas, lo tienen claro. «Hace años no había un mirandés que no tuviera un familiar o amigo en Renfe; en poco tiempo vamos a ser como los dinosaurios, que todos sabrán que existieron pero que ya no se puede ver a ninguno».