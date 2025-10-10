Miranda participó en el Día Mundial de la Salud Mental

Entre las más de setecientas personas que se reunieron este viernes en Aranda en la celebración del Día Mundial de Salud Mental, cuarenta llegaron desde ... Miranda. En la cita, presentada bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', hubo representantes de las 11 asociaciones y 24 delegaciones rurales.

La jornada sirvió para poner sobre la mesa diferentes demandas, entre las que destacan universalizar la atención comunitaria en salud mental, con equipos multidisciplinares y proximidad territorial e incluir la salud mental en todas las políticas públicas: desde vivienda y empleo hasta educación y justicia.

También se ha pedido promover la prevención y el bienestar emocional en entornos escolares, laborales, familiares y digitales, proteger los derechos de las personas con experiencia propia, invertir en profesionales formados y atender la salud mental en situaciones de emergencia, como catástrofes naturales, incorporando la atención psicosocial en los planes de protección civil.