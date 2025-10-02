Miranda participará en un congreso de Memoria Histórica en Getafe

Miranda estará presente en el Congreso de Memoria Histórica de Getafe. La localidad madrileña acogerá el próximo año durante dos días, aunque las fechas aún ... no están cerradas en el calendario, un encuentro que llevará por título 'Congreso de políticas locales de Memoria Histórica'. Una cita en la que la ciudad estará representada por la concejala del área, Begoña González.

El pasado mes de septiembre, el Consistorio de Miranda, y otras 6 entidades más acudieron a la reunión online convocada por el Ayuntamiento de Getafe, con el fin de dar a conocer su intención de organizar este programa y recabar la colaboración para la determinación de temas, ponentes, entre otros aspectos

Las administraciones presentes en la videoconferencia fueron Alzira (Valencia), Aruca (Gran Canaria), Diputación Provincial de Aragón, Lorqui (Murcia), Diputación de Cáceres y Alcaldía de Guadaira (Sevilla), además de Miranda y Getafe.

«Desde la Concejalía de Memoria Histórica de Miranda vamos a proponer temas de educación y memoria, educar en la verdad, asuntos relacionados con memorias, dignificación, homenajes a fallecidos y víctimas…», explica la concejala, quien recalca «el intenso trabajo que desde el Ayuntamiento de Miranda hacemos para poner en valor la memoria de la verdad».