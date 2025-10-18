Miranda ofreció un taller de autodefensa para facilitar herramientas para combatir el machismo

Desde la Concejalía de Igualdad se viene trabajando desde hace tiempo para concienciar sobre la existencia del machismo y tratar de combatirlo. Para ello es ... prioritario facilitar herramientas para detectar situaciones derivadas del mismo y poder afrontarlas.

Teniendo esto en cuenta, este año ha vuelto ha programarse un taller que se ha presentado como de autodefensa feminista y para impartirlo se ha contado con Maitena Monroy.

Las mujeres que participaron en la actividad que se desarrolló ayer en la Casa de Igualdad participaron en su mayoría el viernes en la charla coloquio que Monroy ofreció tras la presentación de su libro 'Autodefensa feminista, más allá de aprender a decir que no'.

En el taller, en el que se combinaron aspectos teóricos y prácticos lo que se hizo fue «conocer las herramientas y tener recursos tanto para identificar tanto el machismo cotidiano que muchas veces está invisibilizado, como para saber como actuar».

Dado que en la violencia contra las mujeres hay agresiones físicas, a las participantes en el taller se les ofrecieron algunas pautas para poder repeler o evitarlas, pero Maitena Monroy trabajó con ellas en otros aspectos porque «la violencia machista tiene también expresión a nivel psicológico, emocional, patrimonial o económico».

Abordó estas cuestiones y también la que denomina violencia simbólica que «es la primera» y hace que las mujeres «empecemos a desconfiar de nosotras mismas y aprendamos a ser el sostén emocional de otros». Por eso en la parte teórica del taller promovido por Igualdad, no quiso pasar por alto que «antes de pensar en situaciones de violencia tenemos que identificar cómo hemos aprendido a considerar situaciones machistas como normales. Así que no es posible actuar ante la violencia machista si antes no te has despegado de la violencia simbólica».

Una de las cuestiones que puso sobre la mesa fue la importancia que tiene la educación para la eliminación de los machismos y apuntó que «sin olvidar la realidad específica de las mujeres, es necesario que los hombres se impliquen y que esto lo aprendan desde pequeños».