Miranda tendrá para octubre el bike park que la convertirá en foco del turismo deportivo

Miranda contará a partir del mes que viene con una instalación que le permitirá entrar por la puerta grande en un sector que el último ... año generó miles de millones de euros en España. El turismo deportivo está en auge y la ciudad se ha dotado de un circuito de bike park casi único en el país ya que aglutinará en el mismo recinto varias disciplinas.

La inversión ha superado los 645.000 euros, de los cuales la mitad los ha puesto el Ayuntamiento y el resto ha sido financiado con una ayuda del Consejo Superior de Deportes. Pero la ciudad no solo confía en amortizar pronto el gasto sino que espera que el circuito sea un foco turístico que atraiga a centenares de personas.

Las obras ya están en su fase final por lo que a finales de septiembre la instalación estará lista para su inauguración. El bike park se ha construido en una parcela del polígono de Bayas de 195.000 metros cuadrados que también alberga el circuito de motocross, que también ha sido mejorado y con el que comparte entrada por las calles Ircio y Suzana.

El lugar cuenta con una topografía variada que ha facilitado la creación de circuitos con desniveles naturales, «optimizando la experiencia de ciclismo sin necesidad de grandes movimientos de tierra», aseguran desde la administración local

Lo que hace diferente a la nueva instalación mirandesa de otras de similares características es que contará con cinco áreas. La más impactante para el espectador quizá sea la de pum track, recorrido corto y asfaltado en el que predominan los saltos acrobáticos y que ya está prácticamente finalizado. El resto de trazados tienen tierra natural, que a medida que se utilice se irá compactando más. Es el caso del circuito de además de circuito de Cross Country olímpico que tiene más de 4 kilómetros, en los que se han colocado obstáculos naturales con piedras y otros que aprovechan los desniveles de la ladera, desde la que se divisa una imagen panorámica de toda la ciudad. Las áreas Campillo, skills park y de enduro completan la oferta.

Interés

La idea de construir un bike park parte de los aficionados a dicha disciplina en la ciudad, conscientes de que igual que ellos recorren cientos de kilómetros para poder disfrutar de su deporte, habrá muchas personas que vendrán a la ciudad. Si se cumplen las previsiones, la nueva instalación de Bayas puede suponer una inyección económica para Miranda.

Esa capacidad para generar turismo es la que llamó la atención del Ayuntamiento y también del CSD, organismo estatal que eligió el proyecto mirandés entre más de 1.600 solicitudes. Aunque los gastos finales se han disparado, la administración local no ha tenido dudas en asumir el sobrecoste y financiar al final la mitad de la inversión, porque entiende que tendrá retorno.

La empresa encargada de la obra ultima ya los detalles para dar por finalizados los trabajos en septiembre, cumpliendo así los plazos marcados, y que la instalación pueda inaugurarse a partir de octubre