Miranda tiene un nuevo vecino

Los mirandeses tienen un nuevo vecino. En las últimas semanas se ha instalado en la ciudad un halcón peregrino, especie protegida y que ayuda a controlar la plaga de palomas de forma natural. El problema es que el ejemplar visto en las calles no parece tener miedo de personas ni perros. De hecho, suele cazar a sus presas a plena luz del día en el centro de la ciudad y cuando se le acercan tanto humanos como otros animales no sale volando. Eso supone un riesgo para su supervivencia por lo que la concejalía de Medio Ambiente pide que no se le incomode ni asuste, porque al cazar cerca de la calzada, puede ser atropellado cuando intenté retomar vuelo.

Una de las zonas donde es más habitual ver al halcón es las riberas del río, motivo por el que María Cueva alerta a los dueños de perros para que estén atentos y aten a sus mascotas si lo ven, evitando así que le puedan dañar. La edil recuerda que el halcón es una especie protegida.

La intención municipal es que dicho ejemplar acabe anidando en la ciudad por lo que se colocará próximamente una caja adaptada a sus necesidades en un rincón de las riberas, su hábitat más natural, con el objetivo de que se quede en Miranda. Según los expertos se trata de un macho, por lo que puede tener efecto llamada para hembras y generar una pequeña colonia.

La presencia de halcones es importante para mantener un equilibrio en el ecosistema y para combatir una de las plagas que más preocupa en todas las ciudades, la de palomas. Hasta ahora el excedente de población de palomas exige un desembolso para las arcas municipales ya que es necesario capturarlas, y mediante un programa de colaboración, se entregan al País Vasco para ser utilizadas en las halconeras que protegen el aeropuerto de Vitoria.

Si la ciudad consigue que este ejemplar de halcón peregrino se quede definitivamente, realizará una labor de control natural de la plaga, no tanto por el número de palomas que pueda comerse, sino porque su presencia espanta a muchos ejemplares.

