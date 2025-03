De Miranda a Nueva Zelanda

Cuando alguien emprende un viaje en el que el punto de llegada es lejano suele decirse que se marcha a la otra punta del mundo. ... Es una expresión válida en esos casos, pero cabe indicar que certera donde las haya cuando de lo que se trata es de decir cuál es el destino en el que la directora del colegio Príncipe de España, Lidia Marcelo, va a adquirir nuevas experiencias. Auckland y Wellington son dos ciudades de Nueva Zelanda, que se encuentran a más de 19.000 kilómetros de Miranda y están en nuestras antípodas y sí, allí va a pasar dos semanas.

El proyecto en el que va a participar se presenta como 'Observa_acción' en la modalidad one to one, y en su caso va dirigido a equipos directivos. «Pedí Canadá y Nueva Zelanza, que es un país que se ha incluido por vez primera este año en los proyectos y es el que me ha tocado», y acudirá junto con la directora de un CRA(Colegio Rural Agrupado) de León.

Será mañana mismo después de haber realizado u viaje de veinticuatro horas, «veremos a ver cómo estamos con el jet lag», cuando comenzará a tomar contacto con los métodos educativos y directivos de los colegios de Nueva Zelanda.

Estará concretamente en el Woodlands Park School de Auckland, y de lo que se trata es de «conocer el centro que te toque y ver cómo se trabajan los aspectos que también abordamos nosotros, conocer similitudes y diferencias en cuanto a las tareas que se realizan en los colegios».

Ya le han comentado que allí los responsables de los centros educativos se «mueven mucho en congresos, jornadas y cosas así», y Lidia Marcelo salió de Miranda sabiendo que mañana mismo «participaré en una jornadas educativas en las que habrá también directores de colegios de Canadá y de Australia, aparte lógicamente de los neozelandeses».

La agenda arranca con una actividad frenética ya que está previsto que el martes vuelen a Wellington «donde conoceremos algunos centros». Pero como no todo va a ser trabajar también les han preparado «algunas visitas turísticas, que siempre está bien, seguro que será interesante lo que nos enseñen». Y después del tiempo de ocio, el viernes asistirá a un congreso sobre liderazgo educativo».

Finalizada la primera semana de estancia en Nueva Zelanda en la segunda todas las experiencias que se traerá en la maleta para aplicar, si es posible, en el Príncipe, las adquirirá en el colegio que se le ha asignado en Auckland.

También aportará

Además de acudir con el ánimo de aprender, Marcelo lleva preparadas «por si me piden que dé alguna clase, cosas que les puedan resultar curiosas. En mi presentación les dije que soy de Madrid y vivo en Miranda y por eso me he preparado algo sobre las campanadas y las uvas de fin de año en la Puerta del Sol, y una presentación de Miranda, de las fiestas de San Juan del Monte, y también algo de mi cole. Además llevo preparado el cuento de la Leyenda de San Juan».

Eso será lo que ella aporte y lo que conocerá será cómo se dan allí las clases, «entras en sus aulas, ves los recursos de los que disponen, asistes a reuniones del equipo directivo. En definitiva, aprendes métodos diferentes y sacas conclusiones muy interesantes. Este tipo de experiencias son muy positivas y espero que en esta ocasión también lo sea».

Los profesores de Castilla y León que participan en los programas –alrededor de 40– van a países como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Noruega o Francia. Lo hacen a través de la convocatoria anual del centro de Formación del Profesorado de Idiomas de Valladolid, así que otro de los objetivos «es que mejoremos en el idioma».

Ha apostado por un largo viaje, y seguro que desde la otra punta del mundo regresa con propuestas aplicables a su centro.