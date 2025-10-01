Miranda muestra la historia de la medicina burgalesa

El Colegio de Médicos de Burgos está de celebración y por ello la Casa de Cultura albergará hasta el próximo 29 una exposición que pretende « ... ensalzar la labor de los médicos y su compromiso con los pacientes y la sociedad», tal y como afirmaba el presidente de la entidad, Joaquín Fernández.

La muestra irá de la mano con dos conferencias impartidas por dos médicos de prestigio en la provincia. El doctor José Manuel López abordará la trayectoria de la médica mirandesa Felisa Martínez y el otro ponente, Martín De Frutos, hará un recorrido por los hospitales mirandeses durante la Guerra Civil. Serán los días 7 y 8 de octubre respectivamente.

Hasta entonces, quienes acudan a la exposición tendrán la oportunidad de conocer la historia de los principales centros sanitarios de la provincia, harán un recorrido en el tiempo sobre las personalidades más relevantes de la medicina burgalesa y podrán ver utensilios y documentos originales de la época.

Esta iniciativa comenzó en Burgos a finales de año y a lo largo del verano ha ido trasladándose a distintos lugares de la región con el objetivo de los asistentes conozcan la evolución del sector sanitario de primera mano.

Uno de los comisarios de la muestra y ponente de la segunda conferencia, el Dr. Martín de Frutos, eligió abordar el tema de los hospitales mirandeses durante la guerra ya que «hace tiempo investigué sobre los locales que sirvieron como hospitales militares de manera temporal y descubrí que en Miranda hubo dos, el de Santiago, para heridos y enfermos de guerra y otro destinado exclusivamente a militares, que fue el colegio de Aquende».

Aunque ahora solo tiene una acepción, el término 'hospital' ha ido variando su significado a lo largo de la historia, así lo ha demostrado el doctor De Frutos. «Hasta mediados del siglo XX eran centros donde se daba cama y de comer a los enfermos no pudientes. La propia gerente del mismo se encargaba de hacer la comida y lavar la ropa». Aunque lo cierto de todo esto es que, como se suele decir, siempre hubo clases, y cualquiera que tuviera algo de dinero en aquella época «no iba al hospital donde iban los pobres sino que lo atendía su familia en su casa y el médico se desplazaba para irle a visitar».

Sin embargo, para Martín los centros sanitarios no empezarían a desarrollarse hasta comienzos del siglo XX, cuando gracias a progresos en el sector como la instauración de la anestesia «se pudo empezar a operar el interior del cuerpo humano». Añadía además la gran importancia que tuvo el Hospital General Yagüe en la provincia, ya que supuso un cambio importantísimo «porque recibió una gran cantidad de especialistas formados con el sistema MIR», algo que junto a la aparición de nuevas máquinas se tradujo en una sanidad de mayor calidad.