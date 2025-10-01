El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa de la ciudad, los dos ponentes de las conferencias y el presidente del Colegio de Médicos de Burgos presentaron este miércoles la actividad. Avelino Gómez

Miranda muestra la historia de la medicina burgalesa

La exposición organizada por el Colegio de Médicos de Burgos permanecerá en la Casa de Cultura hasta el próximo 29 de octubre

Javier Alonso

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:03

El Colegio de Médicos de Burgos está de celebración y por ello la Casa de Cultura albergará hasta el próximo 29 una exposición que pretende « ... ensalzar la labor de los médicos y su compromiso con los pacientes y la sociedad», tal y como afirmaba el presidente de la entidad, Joaquín Fernández.

Miranda muestra la historia de la medicina burgalesa