Miranda mostró su cara más divertida

Los siete caricaturistas llegados desde Madrid, Mallorca, Alicante, País Vasco y Cantabria, se preparaban sobre las doce del mediodía para empezar a plasmar sobre el ... papel las especiales características de quienes iban a posar para ellos y, aunque todavía no estaban del todo listos para iniciar su tarea, ya había quienes hacían cola. Entre ellos estaba Eric, de 8 años, que repetía. «Ya he venido otros años, me gustan mucho las que tengo y por eso vengo hoy otra vez». Le acompañaba su madre que también llegaba dispuesta para posar.

Sin duda a los artistas les enorgullece comprobar que los mirandeses esperan con ilusión su llegada al parque Antonio Machado, tal y como reconoce el coordinador de la actividad, David García Vivancos. «Esta es la séptima edición, es todo un hito, y aquí estamos porque Miranda siempre nos acoge de una manera espectacular. Todos los años tenemos una cola interminable tanto por la mañana como por la tarde y eso nos encanta».

No se puede hacer un perfil de los que acuden a ser plasmados por la experta mano de los caricaturistas, ya que acude un público muy heterogéneo, pero sí reconoce que «aquí vienen muchos niños y niñas. Les resulta muy atractivo, para muchos es su primera toma de contacto con la caricatura y nos toca explicarles que lo que van a recibir no es un retrato sino una interpretación exagerada, y que por lo tanto es algo un cien por cien subjetivo».

Dado que la caricatura lo que representa es el punto de vista del dibujante, argumentó que «somos siete , así que podríamos hacer siete versiones completamente diferentes de la misma persona».

Está claro que con su habilidad podrían destacar defectos o incluso ser crueles, pero «no se trata de eso. La idea es interpretar de una manera exagerada las facciones» y, por qué no decirlo, provocar la sonrisa del retratado.

Quienes esperaban reencontrarse con los caricaturistas volvieron a disfrutar con el trabajo que sirvió para ver su cara más divertida.