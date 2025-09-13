El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mientras unos posaban otros hacían cola. Avelino Gómez

Miranda mostró su cara más divertida

Siete caricaturistas sacaron la sonrisa de quienes posaron para hacerse con un retrato muy particular

María Ángeles Crespo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:46

Los siete caricaturistas llegados desde Madrid, Mallorca, Alicante, País Vasco y Cantabria, se preparaban sobre las doce del mediodía para empezar a plasmar sobre el ... papel las especiales características de quienes iban a posar para ellos y, aunque todavía no estaban del todo listos para iniciar su tarea, ya había quienes hacían cola. Entre ellos estaba Eric, de 8 años, que repetía. «Ya he venido otros años, me gustan mucho las que tengo y por eso vengo hoy otra vez». Le acompañaba su madre que también llegaba dispuesta para posar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda mostró su cara más divertida

Miranda mostró su cara más divertida