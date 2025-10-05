Miranda, en marcha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer apostó por tercer año consecutivo por una particular disciplina deportiva, la marcha nórdica, para emprender una caminata solidaria que ... discurrió por las zonas menos urbanas de la ciudad con la que visibilizar la existencia de esta enfermedad.

Se habían marcado como reto alcanzar o aproximarse muy mucho a las 500 inscripciones contando las de los que, con bastones o sin ellos ya que no se quería excluir a nadie, hicieron alguno de los dos recorridos, uno de 5 y otro de 7 kilómetros, y las de quienes algo menos osados quisieron colaborar adquiriendo el dorsal cero y al final el número total de inscripciones fue de 471.

Los participantes fueron más que los que en la última edición decidieron enfundarse la camiseta verde distintiva de la Asociación española Contra el Cáncer para visibilizar la lucha contra esta enfermedad, así que desde la organización la psiconcóloga Paula Sánchez, no podía menos que apuntar que el de ayer fue un «muy buen día para todos nosotros».

La climatología es fundamental en citas como esta III Marcha Nórdica, y lo cierto es que se alió con la asociación y los que podían estar indecisos acabaron acercándose al Antonio Machado para realizar un calentamiento dirigido por el monitor antes de emprender la caminata.

«Estamos muy satisfechos con la participación que al final siempre es mayor de la que esperamos. Ha sido excelente, la ciudadanía ha colaborado muchísimo, así que tenemos que estar muy satisfechos con cómo han salido las cosas en esta tercera edición».

Aprovechó Paula Sánchez la ocasión para agradecer el trabajo realizado por los voluntarios para que todo saliera bien porque «sin ellos esto sería imposible».

Desde mucho antes de que arrancara la marcha el ambiente en la zona de salida se percibía festivo y lo fue más aún cuando los marchadores y los caminantes volvieron al punto de partida. La batucada y el sorteo de regalos entre los participantes puso el punto y final a una jornada lúdica y reivindicativa en la que la Asociación informó sobre su labor en la ciudad y resolvió dudas sobre la enfermedad a quienes se las plantearon.