Se inscribieron más de 450 personas. E. C.

Miranda, en marcha contra el cáncer

Más de 450 personas respondieron a la cita y caminaron por las zonas menos urbanas de la ciudad para visibilizar la enfermedad

María Ángeles Crespo

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:11

La Asociación Española Contra el Cáncer apostó por tercer año consecutivo por una particular disciplina deportiva, la marcha nórdica, para emprender una caminata solidaria que ... discurrió por las zonas menos urbanas de la ciudad con la que visibilizar la existencia de esta enfermedad.

