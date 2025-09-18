Miranda llora a uno de sus mejores guardianes Enrique Picón, pieza fundamental del CD Casco Viejo y parte de la Cofradía de Altamira, ha fallecido a la edad de 38 años

Raúl Canales Miranda de Ebro Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:59 | Actualizado 12:07h.

El fútbol base mirandés está de luto por el fallecimiento de Enrique Picón, incansable colaborador del Cd Casco Viejo. Para todas esas jóvenes promesas que han pasado por sus manos, siempre será su ENTRENADOR, con mayúsculas, y estará en la banda del club al que tantas horas ha dedicado tanto en el banquillo como en su labor de coordinador.

Su pasión era el fútbol. Rojillo de corazón y sportinguista por afición, era un habitual de la grada de Anduva y colaborador habitual de Cadena Ser y Onda Rojilla.

Pero lo suyo era el fútbol humilde, el que se forja en los campos sin focos ni cámaras, entregado a la formación de jugadores. Enseñando a los más pequeños a darle a la pelota y sobre todo, a inculcar los valores del deporte.

Persona implicada también en la vida social de la ciudad, mirandilla a rabiar, Picón formaba parte de la Cofradía de Altamira, ayudaba a la conservación del Museo de los Faroles y era un guardián activo de las tradiciones locales.

Picón ha fallecido en Burgos tras luchar contra una enfermedad a la edad de 38 años. Hasta siempre míster.

