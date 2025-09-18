El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayudaba en la conservación de los faroles. Avelino Gómez

Miranda llora a uno de sus mejores guardianes

Enrique Picón, pieza fundamental del CD Casco Viejo y parte de la Cofradía de Altamira, ha fallecido a la edad de 38 años

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:59

El fútbol base mirandés está de luto por el fallecimiento de Enrique Picón, incansable colaborador del Cd Casco Viejo. Para todas esas jóvenes promesas que han pasado por sus manos, siempre será su ENTRENADOR, con mayúsculas, y estará en la banda del club al que tantas horas ha dedicado tanto en el banquillo como en su labor de coordinador.

Su pasión era el fútbol. Rojillo de corazón y sportinguista por afición, era un habitual de la grada de Anduva y colaborador habitual de Cadena Ser y Onda Rojilla.

Pero lo suyo era el fútbol humilde, el que se forja en los campos sin focos ni cámaras, entregado a la formación de jugadores. Enseñando a los más pequeños a darle a la pelota y sobre todo, a inculcar los valores del deporte.

Persona implicada también en la vida social de la ciudad, mirandilla a rabiar, Picón formaba parte de la Cofradía de Altamira, ayudaba a la conservación del Museo de los Faroles y era un guardián activo de las tradiciones locales.

Picón ha fallecido en Burgos tras luchar contra una enfermedad a la edad de 38 años. Hasta siempre míster.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  5. 5

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  6. 6 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda llora a uno de sus mejores guardianes

Miranda llora a uno de sus mejores guardianes