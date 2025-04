Miranda lleva sus quejas sobre la sanidad a la Gerencia provincial

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, así que desde el Observatorio de la Salud de Miranda se ha aprovechado ... la conmemoración para realizar una nueva acción reivindicativa.

Una decena de integrantes del colectivo se han encargado de acercarse hasta Burgos para presentarse en la Gerencia de Salud de Burgos, de la calle Recoletas para «entregar un dossier en el que hemos recogido las diferentes movilizaciones y peticiones que hemos hecho en los últimos meses», una documentación que, por otra parte se entregó en Miranda el pasado mes de diciembre en la subdelegación de la Junta.

Apuntan desde el Observatorio que «además de que no hayamos tenido ninguna respuesta lo que está claro es que desde ese momento y hasta ahora las cosas no sólo no mejoran, sino que están yendo a peor, se están multiplicando las derivaciones, especialmente a Recoletas y todo esto no deja de ser, como venimos repitiendo desde hace meses una privatización encubierta».

Por ese motivo es por el que se han decidido por llevar las reclamaciones de Miranda hasta Burgos. No consiguieron que les recibiera el gerente pero «hemos registrado la entrega del dossier y se nos ha dado una copia de que se ha recibido. Tenemos que seguir con las movilizaciones».

Frente a la fachada de la gerencia desplegaron la pancarta en defensa de la sanidad pública y algunos carteles como los que son visibles en Miranda en los que se denuncia que 'Las listas de espera matan'.

Después de pasar por la gerencia se acercaron hasta el HUBU para apoyar la movilización planteada desde la CGTpara recordar en el Día Mundial de la Salud que hay que apostar por la Sanidad pública.