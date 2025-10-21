Miranda Jacobea servirá para recordar que la ciudad «es parte del Camino»

Exposiciones, audiovisuales, folklore, artesanía, gastronomía, talleres infantiles..... van a ser algunas de las propuestas de las que se podrá disfrutar entre el viernes y el ... domingo en la primera edición de la actividad que se presenta como 'Miranda Jacobea, punto de encuentro en el Camino'.

En su presentación lo primero que se dijo fue que el objetivo de la cita es «dar a conocer todo lo relacionado con el camino de Santiago en la ciudad y su entorno, y reivindicar, como venimos haciéndolo desde hace tiempo, que el Camino de Bayona sea declarado BIC», recordó la concejala Montse Cantera.

En la presentación estuvo acompañada por Sonia Amaro, responsable de Soniare Eventos, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda, José Antonio Caubilla y Asier Velasco de la asociación vitoriana Mendizaleak.

Sonia Amaro puso el acento en que es preciso «poner en valor la historia, la cultura y el espíritu del camino a su paso por Miranda que, hay que reivindicar que es parte del Camino».

Esta novedosa propuesta, que nace con la intención de tener continuidad, se pondrá en marcha el viernes y será en esa jornada inaugural en la que el protagonismo lo adquirirán los más jóvenes. Alumnos de diferentes colegios visitarán las exposiciones y recibirán información sobre el Camino y su importancia».

Para conocer el programa exacto de las actividades que se irán desarrollando durante los tres días en el Antonio Machado y la calle La Estación, «que está sujeta a cambios, se tiene que escanear el QR que aparece en los carteles, y que dirige a la página web mirandajacobea.com».

Como no podía ser de otra manera, para organizar un evento como éste había que contar, y se ha hecho, con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda. Su presidente indicó que en el momento que se les planteó colaborar en una actividad para promocionar el Camino a su paso por la ciudad «naturalmente dijimos que sí porque entre los propios fines de nuestra asociación está precisamente eso, promover el Camino». En 2026 la asociación cumple veinte años y el 2027 será año Santo, así que para Caubilla el momento elegido para esta propuesta «es el idóneo para promocionar también la ciudad».

Este encuentro cultural pretende por lo tanto servir también como impulso turístico y revitalizador de la economías. Algo que conocen muy bien en la localidad pontevedresa de A Guarda, que estará presente con un stand para presentar el Camino Portugués por la costa al que pertenece.

Diversos atractivos

Como es bien sabido el Camino de Santiago lo hacen algunos peregrinos por motivos religiosos, pero hay otros caminantes que apuestan por él por motivos culturales e incluso gastronómicos, así que en esta primera cita con 'Miranda Jacobea' no faltarán esas ofertas. Por ejemplo, en la parte dedicada a mercado Burgos Alimenta participará con siete expositores y productores de la provincia. Eso sí, si se habla de Galicia, punto final del camino, cabe indicar que es casi indispensable disfrutar de una queimada. La habrá el sábado a las ocho de la tarde.

El folklore también tendrá protagonismo. En la ciudad se cuenta con Anduriña y será este grupo el que pondrá la música gallega, pero la oferta no se quedará ahí. Actuarán también Jacinto Sarmiento y Familia Castellana.

Todas las actividades que van a desarrollarse durante los tres días serán gratuitas y lo que esperan los promotores es que el tiempo acompañe y los mirandeses puedan disfrutar de esta iniciativa que nace con vocación de futuro.

Si uno de los objetivos es el de reivindicar la importancia del Camino de Bayona a su paso por la ciudad, lo que no podía faltar era una etapa del mismo. El domingo se hará el recorrido entre Miranda y Orón, de ida y vuelta. La salida será desde el parque Antonio Machado a las nueve y media de la mañana.

Todo está listo, y lo que toca es prepararse para disfrutar de esta novedosa oferta.