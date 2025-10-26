Miranda Jacobea echa a andar para hacer 'Camino'

Toni Caballero Miranda de Ebro Domingo, 26 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Cientos de mirandeses se han echado hoy a la calle para disfrutar del patrimonio y la tradición jacobea del Camino de Bayona, una de las rutas históricas del Camino de Santiago que atraviesa nuestra ciudad. El proyecto 'Miranda Jacobea' ha ofrecido, con el parque Antonio Machado como epicentro de actividades, un programa cultural y de ocio pensado para dar a conocer el camino a través de exposiciones, proyecciones, música y gastronomía.

En resumidas cuentas, la ciudad ha disfrutado y mucho de la tercera y última jornada de un formato divulgativo, y muy atractivo, organizado por la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Miranda, junto con la agencia de eventos Soniare y Xacobeo 2021

El domingo ha arrancado con varias exhibiciones de los oficios de antaño, un taller de esparto y otro de talla de piedra para todas las edades. También hubo espacio para las historias y leyendas del camino, todo ello bajo la atenta e incrédula mirada de los más pequeños y de una constante amenaza de lluvia. A partir de las 11.30 horas, cuatro decenas de caminantes han emprendido una ruta hasta Orón, donde han podido disfrutar de la Iglesia de la pedanía, abierta expresamente para ellos.

Como colofón matutino, la Asociación Folklórico Cultural Jacinto Sarmiento ha deleitado a los asistentes con una actuación de música y danza en el Machado. Como en días anteriores, muchos mirandillas han aprovechado para acercarse a los puestos de productos artesanales y gastronómicos llegados desde todo el territorio nacional.

Después de retomar fuerzas con la comida, se han retomado ambos talleres participativos y también se ha habilitado una zona de juegos ecológicos. El punto final del proyecto cultural ha llegado con la presentación folklórica de Familia Castellana.

«El proyecto ha sido un éxito, por la carpa han pasado cientos de personas para disfrutar de las exposiciones.Ha habido buena aceptación por parte de los mirandeses y también ha venido gente de fuera. Muchos se han sorprendido de que el Camino de Bayona pase por Miranda.Los expositores han acabado contentos y espero que se repita en los próximos años porque sirve para potenciar el valor cultural de Miranda», valoraba Sonia Amaro, una de las patas de la organización.

