El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Un cartel alerta de posibles sanciones por no recoger las heces Avelino Gómez

Miranda instalará baños públicos para perros y mejorar así la limpieza viaria

Los cinco dispositivos serán gratuitos y tendrán un dispensador de comida para que el animal reciba un premio cada vez que lo utiliza

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Las heces de perro que no se recogen son una de las quejas más comunes entre la ciudadanía. Raro es el día que a través ... de las redes sociales o de los canales directos de comunicación del Ayuntamiento no se reciben mensajes relacionados con este tema. En los últimos años la ciudad ha dado muchos pasos en bienestar animal, desde el control de las colonias felinas callejeras a la construcción de espacios en los que poder soltar a los perros en los parques. Por eso ahora la concejalía de Medio Ambiente quiere dar un paso más e instalar baños públicos para animales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  5. 5

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  10. 10 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda instalará baños públicos para perros y mejorar así la limpieza viaria

Miranda instalará baños públicos para perros y mejorar así la limpieza viaria