Miranda instalará baños públicos para perros y mejorar así la limpieza viaria

Las heces de perro que no se recogen son una de las quejas más comunes entre la ciudadanía. Raro es el día que a través ... de las redes sociales o de los canales directos de comunicación del Ayuntamiento no se reciben mensajes relacionados con este tema. En los últimos años la ciudad ha dado muchos pasos en bienestar animal, desde el control de las colonias felinas callejeras a la construcción de espacios en los que poder soltar a los perros en los parques. Por eso ahora la concejalía de Medio Ambiente quiere dar un paso más e instalar baños públicos para animales.

Este tipo de inodoros ya funcionan con éxito en muchas ciudades españolas. Aunque hay diferentes modelos, la mayoría funcionan conectados con la red de alcantarillado y disponen de chorros de agua para limpiar los orines y excrementos. Además, tienen un dispensador de golosinas para animales, de forma que el perro recibe un premio cada vez que lo usa, lo que acelera el aprendizaje y es una motivación para que lo haga en ese lugar habilitado y no en calles, jardines o esquinas. El dispensador también puede incluir un temporizador para que nadie pueda extraer toda la comida que haya en el recipiente sin que su perro orine.

La intención de María Cueva es instalar cinco urinarios en los puntos d la ciudad más frecuentados por las mascotas y comprobar su eficacia. Si realmente es útil, a medio plazo la concejala se plantearía aumentar su presencia en las calles de Miranda. Este equipamiento tampoco altera la estética urbana porque su diseño y tamaño es similar al de un parquímetro de la zona azul.

Por las pruebas realizadas en otras ciudades, la colocación de baños públicos para perros reduce las molestias al resto de vecinos y la suciedad de las calles, ya que el sistema de recompensa provoca que los animales rápidamente se acostumbren a usar el urinario. De esta forma, se eliminan malos olores y sobre todo el deterioro que produce la orina en el mobiliario urbano y en los portales y comercios.

La adquisición de los baños para perros no supondrá desembolso para las arcas municipales ya que es una de las condiciones estipuladas en el contrato de gestión del Cemba. La administración local ha cambiado recientemente de empresa que presta el servicio y la concejala no duda en reconocer que ha supuesto una mejora sustancial en muchos aspectos, ya que la anterior adjudicataria no cumplía con varias de las cláusulas del contrato.

De hecho, el Ayuntamiento reclama más de 25.000 euros en sanciones por diferentes irregularidades, desde no poner en marcha la página web hasta no pasar informes mensuales sobre el movimiento de animales en el centro de Las Californias.

Tampoco estaba satisfecha la Concejalía con el control y esterilización realizado en las colonias felinas, aunque sin duda el incumplimiento más grave es el del vehículo que fue adquirido con la aportación municipal y que la empresa apenas ha utilizado en la ciudad. Para Miranda usaba una furgoneta con más de diez años de vida mientras el la nueva la usaba el gestor para otras tareas. Además, una vez rescindido el contrato, no ha devuelto dicho vehículo, por lo que la administración local ya ha iniciado los trámites para reclamarlo legalmente.