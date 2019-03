Miranda inscribirá a los nuevos policías al curso previsto por el Consistorio de Valladolid Dos efectivos de la Policía Local acceden a uno de los coches patrulla. / A. G. Acceder a esa convocatoria en lugar de a la extraordinaria de la Junta en Ávila permitirá adelantar la llegada de agentes, al menos «un par de meses» CRISTINA ORTIZ Miércoles, 6 marzo 2019, 22:40

La plantilla de la Policía Local de Miranda sigue adelgazando. Dos nuevos efectivos han decidido acogerse a la jubilación anticipada que entró en vigor a principio de año. Se trata de un subinspector y un agente que causarán baja a finales de mes, tal y como se ha comunicado esta semana a través de la Junta de Gobierno Local. Ambos generarán plazas vacantes en un cuerpo del que se han desligado ya cinco efectivos desde que arrancó el año y que se suman a los cinco que se arrastraban ya el año pasado.

Éstas últimas son las que motivaron la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) que se está desarrollando en estos momentos. Realizadas ya las pruebas de conocimientos teóricos y las físicas, resta por completar el psicotécnico y el reconocimiento médico. «Está yendo todo bien», explicó la concejala de Personal y Policía Local, Laura Torres.

Así que una vez que concluya el proceso, las personas seleccionadas está previsto que se incorporen al curso de formación de policías que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Valladolid. Es la opción más plausible para el equipo de Gobierno, ya que está previsto que comience antes que el extraordinario que convocará la Junta de Castilla y León, en la escuela de Ávila, y que se estima que arranque en septiembre.

El objetivo es que «los agentes se puedan incorporar a su puesto lo antes posible» y, con esta vía, se calcula que podrían empezar a patrullar a finales de este mismo año. El proceso se adelantará, «a poco, un par de meses. Y eso, para Miranda, sería estupendo, porque permitiría contar con toda la plantilla para los turnos», avanzó.

Por eso, tras tener conocimiento de que el Consistorio vallisoletano tenía intención de organizara su propio curso de formación de agente, la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, se puso en contacto con el regidor de esa capital, el también socialista Óscar Puente, para plantear la posibilidad de que los candidatos de Miranda tuvieran plaza en ese aula. «Contacté con él para explicarle que a nosotros nos vendría fenomenal poder hacer la formación antes y, por tanto, poderlos incorporar antes. Se me dieron todas las facilidades del mundo y se me dijo que no había ningún problema». Eso sí, es algo que tienen que articular desde el punto de vista técnico y «en ello están». Es un tema en el que está trabajando el concejal vallisoletano de Policía Local.

¿Cuántos candidatos se 'matricularán' en la escuela de Valladolid? El número está todavía por definir. Serán tantos como vacantes estén confirmadas en la plantilla de Policía Local de Miranda cuando llegue el momento de que las personas que forman parte del proceso, después de superar las tres primeras fases de selección, tengan que pasar el reconocimiento médico.

El procedimiento de la convocatoria establece la posibilidad de «ir sumando plazas según se vayan produciendo jubilaciones hasta que tengamos la última prueba. Será entonces cuando se cierre el proceso y habrá tantas candidatos seleccionados como vacantes», detalló.

De momento, los resultados de la prueba física, ejecutada el día 18, ha reducido la lista de candidatos desde los 176 admitidos en el proceso, a 62. Esos son los que tenían opción a realizar la prueba de conocimientos teóricos que ya se ha llevado a cabo –se hizo el 27 de febrero– y de la que la plantilla con las respuestas correctas a las preguntas de los test realizados se puede consultar en la página web municipal.

De manera paralela se está llevando a cabo la OPE para proveer de efectivos al parque de bomberos. Los 341 admitidos a la convocatoria ya han participado en las pruebas de conocimientos, una fase que han superado con más de un 5 en todos los test únicamente 20 personas, todas ellas hombres. Se han quedado por el camino 321, que suponen el 94%. Ahora una vez que acabe el plazo para interponer recursos a preguntas de los exámenes y, una vez resueltos, se convocará la prueba de aptitud física. Algo que se confía en hacer antes de final de mes.

Se quiere dar la mayor agilidad a ambos procesos porque «tanto policías como bomberos están haciendo un sobre esfuerzo de trabajo para garantizar los mínimos que tenemos establecidos desde el equipo de Gobierno», reconoció Torres;que confía en que de cara a nuevos procesos todo sea más ágil por el trabajo administrativo ya hecho.

«Las necesidades que van a venir de ahora en adelante, fruto de las jubilaciones, van a tener una respuesta antes porque ya tenemos las bases de la convocatoria hechas y negociadas. Si hay que abrir nuevos procedimientos, de cara al año que viene, ya tenemos mucho adelantado», zanjó.