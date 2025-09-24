Miranda inicia los trámites para adquirir una autobomba por 500.000 euros

Son varios los vehículos pendientes de renovar en el parque de extinción de incendios de la ciudad, pero se va a empezar por adquirir una ... autobomba rural pesada. Es el que figura en el convenio de Bomberos con la Diputación de Burgos que es quien va a financiar la compra. Y, como la entrega de este tipo de vehículos conlleva trámites largos y también plazos importantes para su acondicionamiento, Seguridad Ciudadana ha iniciado ya la licitación para adquirir ese equipo por un importe máximo de 500.000 euros (IVA incluido).

Con esta incorporación, que se espera poder tener a finales del próximo ejercicio, se busca contar con un vehículo de extinción de incendios que sea capaz de adentrarse en terrenos de rastrojo, matorral y forestal. Un gran número de las actuaciones que se realizan por parte de los bomberos fuera del término municipal les llevan a tener que acudir a zonas de campo, por lo que en las especificaciones se indica como requisito a cumplir por el automóvil que debe responder a las características de autobomba rural pesada.

Las empresas interesadas en aportar este automóvil al Consistorio tienen de plazo 35 días naturales para presentar sus ofertas, hasta el 30 de octubre. Después se elegirá la propuesta económicamente más ventajosa y se adjudicará un contrato a través del que un año después se espera disponer del equipamiento comprado.

No es el único que, ahora mismo, le gustaría renovar a Seguridad Ciudadana, pero no se prevé que se vaya a hacer a corto plazo por su elevado presupuesto. Tocaría financiarlo en varias anualidades y, de momento, no hay nada cerrado. Si bien, se está estudiando dentro del parque de Bomberos la posibilidad de comprar un camión cisterna y la capacidad que debería tener en caso de ser viable económicamente. Se está analizando la conveniencia de optar por una de 8.000 litros o una de 12.000.

«Es una cuestión importante. La primera, al ser más ligera, permite adentrarse en incendios forestales más cerca del propio fuego; mientras que con la segunda, el camión tendría un eje y un tonelaje bastante mayor, con lo que no sería tan ágil», explicó el concejal del área, Pablo Gómez; que tiene muy presente que el de Miranda es un parque urbano y que es la Junta la que se encarga de los incendios forestales.

También «a futuro», al Consistorio le gustaría poder dotarse de una nueva autoescalera. La anterior, con 30 metros de altura, se adquirió en 2008 por 578.900 euros.

«La necesidad de mantener un número tan importante de vehículos para dar servicio a un municipio del tamaño del nuestro se debe de una forma importante a tenerlos que tener por duplicado, con el fin de hacer frente a las emergencias tanto de la ciudad como en las incluidas en los diferentes convenios firmados con las diputaciones de Burgos y Álava», apuntó la alcaldesa, Aitana Hernando.