Los bomberos tienen salidas a municipios de la provincia y a zonas de cultivo. Avelino Gómez

Miranda inicia los trámites para adquirir una autobomba por 500.000 euros

Se financiará con la partida incluida para 2026 en el convenio de bomberos con la Diputación de Burgos

Cristina Ortiz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:03

Son varios los vehículos pendientes de renovar en el parque de extinción de incendios de la ciudad, pero se va a empezar por adquirir una ... autobomba rural pesada. Es el que figura en el convenio de Bomberos con la Diputación de Burgos que es quien va a financiar la compra. Y, como la entrega de este tipo de vehículos conlleva trámites largos y también plazos importantes para su acondicionamiento, Seguridad Ciudadana ha iniciado ya la licitación para adquirir ese equipo por un importe máximo de 500.000 euros (IVA incluido).

