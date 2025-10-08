Miranda incrementa en 170.000 euros el presupuesto para la limpieza de colegios

Atender la limpieza de los colegios de vuelve a costar este año al Ayuntamiento más de lo previsto en el presupuesto, hasta 170.000 euros ... más, según los cálculos del departamento de Servicios, que ha habilitado esa partida a mayores tirando de modificados de créditos a los que ha dado esta semana el visto bueno la Junta de Gobierno Local.

Un dinero con el que se busca asegurar que se va a poder costear el servicio de limpieza de los centros hasta final de año y que se va a hacer gracias a otras partidas con excedentes, como retribuciones básicas (60.000), Seguridad Social (50.000) y aportación patrimonial (60.000). Esta última cuantía estaba reservada, al igual que en 2024, para costear el arranque de la remunicipalización de ese servicio de limpieza de colegios; pero aún no se ha ejecutado ese proyecto, por lo que sobra la partida inicial destinada a esa finalidad en el presupuesto de este ejercicio. De todos modos, también se seguirá reclamando a la Junta una mayor aportación para esta tarea, dado que en buena medida el incremento del gasto está vinculado a que se haya instaurado en los colegios la atención a niños de 0 a 2 años.

De 15.000 euros más para destinar a ayudas para pymes, autónomos y comercios va a disponer la Concejalía de Ferias y Comercio. Un dinero que sobra de la partida de 30.000 euros reservada para atender las solicitudes de subvención dentro de la convocatoria municipal para apoyar la apertura o mejora de negocios tanto en el Centro Histórico como en la Plaza de Abastos.

Y es que una vez finalizado el plazo de presentación de documentación, sólo se han registrado tres y, como mucho, podrían optar a 5.000 euros cada uno, Por tanto, a un total de 15.000 euros, que es la cuantía que se mantiene para esa finalidad. La otra mitad cambia de destino. El año pasado se presentaron cinco proyectos a esta opción.

Con 15.000 más para material técnico, como cartelería o gastos de montaje, va a contar Cultura, que lo detrae del dinero reservado para la UBU que no va a emplearse este año y del ahorro en otras partidas por importe de 9.227.

Por su parte, Memoria Histórica va a sumar 17.000 euros más para mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación del Campo de Concentración; mientras que Seguridad Ciudadana busca disponer de 11.000 más para hacer frente al coste del servicio de recogida de vehículos por parte de la grúa. Dinero que saldrá del ahorro detectado en el importe reservado para reparar maquinaria del parque de Bomberos.