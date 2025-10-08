El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud
El Consistorio costea la limpieza de todos los colegios públicos de la ciudad. Avelino Gómez

Miranda incrementa en 170.000 euros el presupuesto para la limpieza de colegios

60.000 euros de ese montante proceden del dinero reservado para poner en marcha la remunicipalización de ese servicio

Cristina Ortiz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:47

Atender la limpieza de los colegios de vuelve a costar este año al Ayuntamiento más de lo previsto en el presupuesto, hasta 170.000 euros ... más, según los cálculos del departamento de Servicios, que ha habilitado esa partida a mayores tirando de modificados de créditos a los que ha dado esta semana el visto bueno la Junta de Gobierno Local.

