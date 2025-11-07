El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Eduardo Sanjurjo mostrando la herramienta junto a Carlos Diez. Avelino Gómez

Miranda incorpora a su web un planificador de viajes para crear guías personalizadas

Quienes visiten la ciudad pueden recurrir a FreePlanTour.com, creada por Eduardo Sanjurjo, para diseñar experiencias a la carta

Cristina Ortiz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

Atraer turismo pasa por diferenciarse pero también por dar a conocer esas singularidades que cada uno busca, atendiendo a sus intereses, y que no siempre ... son fáciles de localizar y, menos, de manera agrupada. Así que para hacerlo más fácil y que la experiencia de quienes nos visitan resulte más satisfactoria, la Concejalía de Turismo ha decidido contar con la colaboración del mirandés, Eduardo Sanjurjo, creador de la herramienta FreePlanTour, e incluirla en la web municipal.

