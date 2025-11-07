Miranda incorpora a su web un planificador de viajes para crear guías personalizadas

Atraer turismo pasa por diferenciarse pero también por dar a conocer esas singularidades que cada uno busca, atendiendo a sus intereses, y que no siempre ... son fáciles de localizar y, menos, de manera agrupada. Así que para hacerlo más fácil y que la experiencia de quienes nos visitan resulte más satisfactoria, la Concejalía de Turismo ha decidido contar con la colaboración del mirandés, Eduardo Sanjurjo, creador de la herramienta FreePlanTour, e incluirla en la web municipal.

De este modo, todos aquellos que estén pensando en visitar Miranda la puedan utilizar para crearse itinerarios personalizados en función de los días que vayan a estar en la ciudad y el entorno y aquello que les interese más hacer, ya sea disfrutar de la gastronomía, del patrimonio, de la cultura o de rutas por el monte. De momento, se han elaborado un centenar de planes, de los que la mitad se pueden consultar porque sus autores han decidido publicarlos y compartirlos por si hay alguien más a quien le puedan cuadrar.

Aunque lo cierto es que obtener uno personalizado cuesta apenas un minuto, es lo que tarda la herramienta, que mezcla información de numerosas fuentes actualizadas y verificadas y la Inteligencia Artificial (IA), en crear una propuesta turística a la carta. Basta con acceder a FreePlanTour desde el apartado de turismo de la web municipal o escanear los códigos QR en el CIMA, la Oficina de Turismo o los hoteles de la ciudad, para disponer de una opción para diseñar, en base a unas preferencias concretas, una guía y un podcast con cosas que hacer en la ciudad. Algunas, como reconoció el propio Sanjurjo, que pueden llegar a sorprender incluso a los mirandeses. A él le pasó, haciendo una prueba encontró cosas que desconocía de la ciudad en la que vive.

La herramienta permite crear en cuestión de segundos un itinerario completo que se transforma en una web propia, totalmente editable, que incluye mapas interactivos, fotos y eventos de la zona. El usuario tiene control total para añadir su propio contenido, modificar textos o compartir la ruta. Con el resultado final se puede generar una audioguía en cualquier idioma.

Para todos aquellos que quieran hacer itinerarios de Miranda bastará con registrarse para empezar a solicitar tantas opciones como quieran. Eso sí, si se opta por pedir información sobre otros lugares, los usuarios tendrán que tener en cuenta que sólo podrán hacer dos guías gratuitas, a partir de la tercera el servicio tendrá un coste.

De momento, FreePlanTour.com cuenta con más de mil usuarios en 133 idiomas. «La plataforma promueve un turismo más respetuoso porque propone un viaje distinto para cada viajero en función de sus intereses y mostrando lugares poco conocidos», defendió el concejal de Turismo, Carlos Diez.