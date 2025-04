Miranda homenajea a las víctimas de la Guerra Civil

El 14 de abril, el Día de la República, no pasa desapercibido en la ciudad y, como viene siendo habitual, es la jornada en la ... que desde el Ayuntamiento y más concretamente desde la Concejalía de Memoria Histórica, se homenajea a las víctimas de la Guerra Civil.

El monumento del parque Emiliano Bajo fue, como suele, el punto central en el que se hizo la ofrenda floral en la que además de algunos ciudadanos participaron concejales del equipo de Gobierno.

En el sencillo acto se volvió a pedir «verdad, justicia y reparación para que los hechos más dramáticos de nuestro pasado no vuelvan a repetirse porque sólo la barbarie y la sinrazón fueron capaces de conseguir frustrar la ilusión que recorrió España en ese momento».

Al tiempo al que se refirió la concejala de Memoria Histórica, Begoña Gómez, no era otro que el de la proclamación de la II República. Habló de su período de pervivencia en el que, apuntó que se defendió la necesidad de «recuperar la dignidad de una acción política basada en la radicalidad democrática, en los principios republicanos de igualdad, libertad, fraternidad y laicidad».

En la celebración que se llevó a cabo en el monumento del Emiliano Bajo se puso de manifiesto que lo que reunía allí a los congregados era el deseo de «rendir homenaje a todos los hombres y mujeres, a las personas antifascistas que impulsaron aquella democracia y sufrieron por ello la represión franquista y llegaron a perder su vida por defender la libertad».

El homenaje se enmarca dentro de las IX Jornadas de memoria Histórica que se cerrarán este martes con la proyección de la película 'El fotógrafo de Mauthausen'. La edil del área valoró muy positivamente el desarrollo de las mismas y apuntó que se seguirán manteniendo porque «como no me canso de repetir, necesitamos saber qué pasó para que una situación así no vuelva a repetirse jamás.