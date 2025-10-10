Miranda habilita la llegada de nuevos bares y restaurantes a Anduva El Pleno aprueba por unanimidad el estudio detalle para corregir la ordenanza y así permitir que se instalen más locales en el barrio del frontón

El Pleno Municipal ha corregido hoy una anomalía que llevaba muchos años afectando a la oferta de ocio del barrio de Anduva y, sobretodo, a la zona del frontón municipal. De esta manera, y por unanimidad, se ha aprobado el «estudio detalle para la modificación del uso del régimen urbanístico del Suelo en el Sector Residencia 5 (RBE) Grado 1o del Polígono de Anduva», o lo que es lo mismo, se ha vuelto a habilitar la llegada de nuevos bares y restaurantes al distrito.

Y es que, de acuerdo a los técnicos municipales, no existía ningún motivo que justificara la ausencia del uso hostelero, pero un cambio en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), años atrás, no se trasladó correctamente al Plan General deOrdenación Urbana de nuestra ciudad.

«No se decidió conscientemente no permitir este uso. La exclusión pudiera deberse porque, al incorporar el régimen hotelero al de hostelería en el CNAE, y al no estar previsto este como tal en las actividades del Polígono de Anduva, igual se excluyó también a la catalogación de bares y restaurantes en la zona. Lo que hemos hecho ahora es corregir una anomalía, un error que se cometió y que generaba contradicciones con la realidad de una barrio en el que ya había bares. Además, sabemos que hay interés de iniciar actividad de restauración en la zona y es una buena noticia porque genera empleo y actividad en el barrio», celebraba Guillermo Ubieto, concejal de Urbanismo.

De hecho, como ya avanzó EL CORREO en febrero, existen como mínimo dos proyectos de hostelería que pretenden instalarse en los bajos de la calle del Río Ebro, en los aledaños del frontón municipal y que, si no hay cambios de última hora, servirán para generar oferta de ocio en una de las zonas más desoídas de Miranda.

En relación a los tiempos, una vez aprobado el estudio detalle que modificará la normativa, el Ayuntamiento debe ahora notificar esta modificación a la Diputación de Burgos y Junta de Castilla y León. Una vez se publique la corrección en el boletín oficial, podrán llegar nuevos bares y restaurantes a la zona.

