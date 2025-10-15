El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del futuro barco de la compañía. E. C.

'Miranda Green', segundo buque de nueva generación y bajas emisiones del grupo JSV

Supone una inversión de 38 millones de euros y permitirá reducir las emisiones de CO2 hasta en un 70%

Cristina Ortiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:53

El grupo JSV ha adquirido un segundo buque de nueva generación y bajas emisiones. El nuevo barco, al que llamarán 'Miranda Green' en homenaje a ... la ciudad de origen de la compañía, es una unidad gemela a la recientemente adquirida (Mila Green) y ha supuesto la misma inversión: 38 millones de euros.

