Miranda gastará 15.000 euros en estudiar cuáles son las calles más ruidosas

Una batería de modificados de crédito, en los que se detraen partidas o excedentes para destinarlos a obras menores, ha propiciado un duro enfrentamiento verbal entre equipo de Gobierno y oposición en la sesión plenaria celebrada hoy.

Aunque hubo unanimidad para aprobar que pequeñas cantidades reservadas para el arreglo del carro de la carne, de los baños públicos o de las mesas de ajedrez sean empleadas en comprar maquinaria o vehículos de obra, el PP ha aprovechado la ocasión para sacar a relucir otros temas más polémicos.

Por ejemplo, Sergio Montoya achacaba al concejal de Barrios la poca atención que presta a algunas pedanías o que se siga postergando la rehabilitación de la Casa del Indiano. La respuesta no se hizo esperar. Guillermo Ubieto acusaba al portavoz de los populares de tener «mucho rostro» por olvidar que precisamente fueron el PP y Cs los que tumbaron hace años la propuesta de destinar ese inmueble al centro de interpretación de la lengua castellana. «El que tiene la cara más dura que la pista del Crucero es usted, que unas veces dice una cosa y en la siguiente legislatura, cuando gobierna, dice otras», espetaba Montoya en su turno de palabra, en la que también instó a Ubieto a «espabilar» y presentar proyectos serios en vez de culpar siempre a otras administraciones de los males de la ciudad.

En el cruce verbal también ha participado Pablo Gómez, representante hoy de los socialistas y que achacaría a la oposición tener una memoria selectiva para recordar ciertos temas en momentos puntuales, «para desgastar al equipo de Gobierno», una actitud que en su opinión evidencia «muy poca lealtad política».

Entre los modificados de crédito aprobados figuran 15.000 euros que han sobrado de la gestión del Centro de Bienestar Animal y que aprovechará la Concejalía de Medio Ambiente para actualizar el mapa del ruido. El anterior estudio fue realizado hace seis años, por lo que toca hacer uno nuevo que se adapte a la realidad de la ciudad y a los cambios que ha experimentado en este tiempo.

El mapa del ruido permitirá definir las medidas que se pueden adoptar para minimizar las molestias a los vecinos. En el estudio se tienen en cuenta todos los factores que generan impacto acústico, desde el ocio nocturno al transporte. De hecho, las calles con más tráfico y las más cercanas a las vías del tren suelen ser las más ruidosas. Según el mapa realizado en 2019, Ramón y Cajal, Ronda del Ferrocarril, calle Vitoria y carretera Logroño eran los puntos en los que los vecinos soportan de forma habitual más decibelios, por lo que se planteaba la necesidad de colocar en el casco urbano más reductores de velocidad.

En el mapa específico también se valora el ruido que genera la actividad industrial. Si habitualmente este estudio ofrece pautas a la administración local sobre futuras peatonalizaciones o reordenamiento del tráfico, en esta ocasión adquiere más relevancia por el debate que ha suscitado el paso de camiones por el Lago, la prueba piloto de la Parte Vieja o las quejas de algunos vecinos de Anduva respecto a los conciertos y otras actividades como el mercadillo.

