Miranda no gana cotizantes a la Seguridad Social pese a la llegada de nuevas empresas

Miranda gana población pero no trabajadores pese a la llegada de nuevas empresas. La foto fija es prácticamente la misma que la de hace una ... década, atendiendo a la estadística de afiliados a la Seguridad Social. En ese periodo, apenas se ha incrementado un 1% el volumen de cotizantes dados de alta en la ciudad.

Si julio se cerró con 10.486 personas en activo, diez años antes, los registros oficiales de ese mismo mes, marcan que había 10.381. Es decir, ahora hay 105 personas más trabajando, que suponen ese aumento del 1%. Un crecimiento exiguo, que superan en porcentaje las otras dos poblaciones de mayor tamaño de la provincia. Aranda, que hace una década tenía registrados 14.335 trabajadores, ahora tiene 908 más, que suponen un incremento del 6,3%. En total, julio acababa con 15.243 altas registradas en ese municipio en la Seguridad Social. Son 4.757 por encima de Miranda.

Más aún ha crecido el empleo en Burgos en ese mismo tiempo. Se ha elevado un 15% el volumen de gente con un trabajo en la capital, al sumar 12.743 altas en una década. En 2016, en julio, estaban registrados 84.901 y ahora son 96.158. Suponen 12.743 más.

Pasa algo similar con las dos capitales de las comunidades limítrofes a la ciudad. Si se analiza la evolución de Vitoria, esa localidad cerraba el pasado mes con 128.268 trabajadores registrados, frente a los 113.295 de hace una década, lo que implica un aumento en ese tiempo de algo más del 13%. Tiene 14.973 cotizantes más que en 2016.

Porcentualmente, mayor es aún la subida de Logroño, crecen un 21,8% las altas en la Seguridad Social. Si hace una década tenía 64.417 personas en la estadística del organismo estatal ahora cuenta con 78.510.

Las cifras evidencian que las capitales absorben población, ejercen de embudo, pero no sólo para sumar habitantes, también industrias, negocios y servicios; y, con ellos, trabajadores registrados en la Seguridad Social. De todos modos, aunque en menor medida, también Aranda logra sumar y crecer; algo que apenas consigue Miranda, donde se registra una evolución más bien plana en la última década.

En lo que todas las poblaciones analizadas coinciden es en la pérdida de trabajadores autónomos en los últimos diez años. En estos momentos, aquí están dadas de alta 1.704 personas en ese régimen de cotización, que representan el 16,2% del total que figuran en las listas del organismo estatal; mientras que hace diez años eran 1.999, el 19,2% del total. Ha caído tres puntos su peso laboral en ese periodo, lo que en cifras se traduce en 295 menos.

También ha bajado, aunque algo menos, el peso que este tipo de trabajadores tiene en el conjunto de los dados de alta en Aranda, allí ahora los 2.532 inscritos en ese régimen suponen el 16,6% del total, frente al 18,7% que suponían hace una década los 2.681 que había. Son 149 menos. Aún así, en Miranda se han perdido un centenar más.

Algo más de dos puntos ha descendido en la capital el peso específico de los autónomos en la misma franja temporal. Es donde mejor aguantan. Si hace 10 años había de alta 11.028, el 12,9% del total de los trabajadores recogidos por la Seguridad Social, ahora son 10.366, que suponen el 10,7%. Son 662 menos.

En el caso de Logroño, su peso se ha reducido casi un 4%, es lo que marca que pese a aumentar el total de trabajadores, en diez años la ciudad haya pasado de tener 10.102 autónomos a 9.334, que son 768 menos. En Vitoria, el porcentaje de los registrados como trabajadores por cuenta propia ha descendido un 2,4%. En 2016 había 13.712 y hace un mes 12.412. Tiene 1.300 menos pese al crecimiento global de altas en la Seguridad Social.

Los datos avalan el diagnóstico de Maite Regaira, presidenta de Ademe, la asociación de mujeres empresarias con representación en todo Castilla y León, que sólo ve cierto tirón en el emprendimiento de autoempleo en las capitales provinciales, sobre todo, vinculados al ámbito del turismos y recursos humanos; mientras que en ciudades como Miranda, «muchos de los negocios que cierran por jubilación, no vuelven a abrir. Sobre todo en el comercio. Se libra la hostelería. Moda y textil son los que peor lo están pasando, al menos así nos lo dicen nuestras asociadas. Ya hay un par de negocios que nos han adelantado que después de la próxima temporada, cierran».