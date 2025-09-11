Miranda, «una forma de ser»

Tiene grabadas en la memoria las coordenadas de la portería de la campa del Poblado de Los Ángeles –42º 40' 53'' N 2º 54' 41'' ... W–, el lugar donde empezó una pasión que le ha llevado a rozar el cielo desde la élite del fútbol de Primera División, pero sin despegar los pies del suelo, del suelo de la ciudad que le vio crecer y donde están sus raíces y también su red de seguridad.

La familiar, las más cercana; y la extensa, la que conforman miles de mirandeses que semana a semana celebran y aplauden sus victorias y le animan en las derrotas y que, evidentemente, este jueves llenaban la plaza de España –con banderas de Palestina incluidas– para arroparle y aplaudirle.

Y es que para el guardameta del Osasuna, Sergio Herrera, encargado de pregonar las fiestas Virgen de Altamira 2025, Miranda «no solo es un lugar en el mapa. Es una forma de ser. Es familia. Es lucha. Es corazón».

Todo eso y, además, el sitio donde comenzó a ser quien hoy es como persona y también como deportista. Y es que fue en esa campa en la que jugaba a diario en la que «paré mis primeros balones» y en la que «soñé, como muchos niños y niñas, con defender una portería y jugar algún día en grandes estadios».

Pero también fue allí donde aprendió que «los sueños se empiezan a construir con las manos llenas de tierra, las rodillas raspadas y el corazón lleno de ilusión».

Un mensaje especialmente dirigido a los más pequeños, a esos niños y niñas que, como hacía él en su día, corren por las plazas con un balón o una bici y a los que les quiso dejar bien claro que «no hay sueño pequeño si sale del corazón». Pero también que para hacer que ese deseo se cumpla no vale sólo con pensarlo, también hay que luchar por ello y trabajar.

Un mensaje con el que se retrotraía de nuevo a esa campa en la que jugaba con sus amigos, «entre dos porterías oxidadas, imaginando que algún día podría jugar en un estadio lleno de gente. Y muchos me dijeron que era difícil, que era casi imposible...».

Pero eso no le desanimó de perseguir su sueño, porque en ese mismo lugar también aprendió que «si crees en ti, si trabajas cada día, si no te rindes cuando algo se pone cuesta arriba... los sueños se cumplen».

Consciente del ejemplo que para ellos puede representar un jugador de Primera División, un mirandés al que ven cada semana en un campo que llenan miles de aficionados al fútbol, no dudó en insistir con su mensaje a niños y niñas a los que llamó a soñar «fuerte» y a soñar «sin miedo». Porque «no importa si queréis ser futbolistas, músicos, médicos, pintores... Lo importante es que lo hagáis con pasión, con esfuerzo y con el orgullo de haber nacido en un lugar como este».

Una ciudad que se vuelca con los suyos y que vive sus triunfos como propios. Por eso Herrera quiso que su pregón también fuera un agradecimiento a todos los mirandeses y mirandesas, a los que dio las gracias por haberle acompañado todos estos años, por celebrar sus paradas como si fueran goles, por sufrir cada derrota como si fuera propia, así como por estar ahí en los buenos momentos y en los malos.

Y es que, reconoció el portero osasunista, «cuando uno vuelve a casa y se siente querido, valorado y respetado, entiende que el mayor triunfo no está en el fútbol, está en pertenecer a una ciudad como esta».

Para Herrera Miranda es un lugar que «no olvida, que apoya a los suyos, y que lleva en el alma la bandera del esfuerzo, del trabajo y de la humildad».

Mensaje que compartía con los miles de mirandeses que llenaban la plaza de España y con quienes le acompañaban en el Ayuntamiento en un acto más que emotivo para cualquier mirandés: sus padres y su hermano Javier, a los que reconoció que, sin ellos, nada de lo que hoy es hubiera sido posible; y su pareja, Nerea, «quien sufre en silencio mis malos partidos, quien me aguanta cuando las noches se hacen largas y el sueño no llega».

Y es que, no todo es glamour, privilegios, éxito y felicidad en la élite del fútbol. Ser portero, dejaba claro Herrera, tiene también momentos «muy duros». Situaciones que, en su caso, supera, porque tiene «a los mejores» a su lado. «Sois mi equipo. Mi hogar. Mi fuerza», incidía en un claro mensaje dirigido a su entorno y a todos los amigos que le acompañan en «esta bonita aventura», desde que empezó, «cuando no había focos ni cámaras, pero sí barro, frío... y muchísima ilusión».

Con todos ellos disfrutar de las fiestas de una ciudad que lleva en el corazón y que animó a vivir con pasión y emoción a todos los mirandeses. El lanzamiento del cohete desde el balcón del Ayuntamiento, tras su pregón, marcaba el inicio de unos días destinados a «reír, bailar y brindar», además de «sentirnos más mirandeses que nunca».

Un llamamiento que hacía desde un escenario al que salió con cierto nerviosismo, porque aunque en la plaza de España cabe menos gente que en un Bernabéu lleno, son situaciones diferentes. No es el mismo sentimiento y espero que el pregón haya estado a la altura de lo importantes que son estas fiestas para Miranda». Una ciudad de la que recordó, como dice su himno, «hijo soy a mucha honra».