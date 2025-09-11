El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula
Sergio Herrera recibía el aplauso de los mirandeses desde la plaza de España Avelino Gómez

Miranda, «una forma de ser»

El portero de Osasuna Sergio Herrera agradece el apoyo de la ciudad en un pregón en el que anima a los más pequeños a perseguir sus deseos

Cristina Ortiz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:19

Tiene grabadas en la memoria las coordenadas de la portería de la campa del Poblado de Los Ángeles –42º 40' 53'' N 2º 54' 41'' ... W–, el lugar donde empezó una pasión que le ha llevado a rozar el cielo desde la élite del fútbol de Primera División, pero sin despegar los pies del suelo, del suelo de la ciudad que le vio crecer y donde están sus raíces y también su red de seguridad.

