Miranda estrecha lazos educativos con Vierzon gracias al programa Erasmus+

Miranda y la localidad francesa de Vierzon son ciudades unidas desde 1992, cuando el alcalde mirandés por aquel entonces, Julián Simón Romanillos firmó el documento ... de hermanamiento. En un contexto en el que las relaciones se han ido enfriando con el tiempo, los institutos ITM y Lyceé Édouard Vaillant han llegado a un acuerdo de colaboración en el sector educativo dentro del programa Erasmus +. Este proyecto es individual, es decir, cada centro tiene su propio programa de intercambio, pero gracias a ese vínculo entre ciudades, el Ayuntamiento de Vierzon se puso en contacto con el de Miranda para ofrecerles la propuesta educativa con el fin de que los alumnos tengan la oportunidad de realizar sus prácticas en el extranjero.

El ITM cuenta con una larga trayectoria de participación en proyectos Erasmus +, gracias a los cuales muchos de sus alumnos han podido completar su fase de formación empresarial en diferentes países de la Unión Europea;pero para el Lyceé Édouard Vaillant éste va a ser su primer proyecto Erasmus, por lo que la experiencia de los docentes del centro mirandés, que visitan esta semana, les está sirviendo para comprender el funcionamiento de esta modalidad.

En el caso del ITM, el Erasmus, se gestiona como un premio y es algo que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar a los estudiantes, ya que como reconocía uno de los coordinadores, Alejandro Quintela, se busca que «alumnos con un buen expediente académico puedan tener la oportunidad de realizar sus prácticas en una empresa del extranjero». Aunque también ser valora el idioma, porque «siempre será más fácil si el estudiante maneja el idioma del país de destino».

Aún no tienen tan claro como lo van a hacer en el instituto francés, pendiente aún de superar su primera experiencia, pero uno de los profesores, Geoffrey Laverdant, admite que en su instituto «los alumnos (menores de edad) quieren salir y descubrir nuevos contextos profesionales pero los padres tienen cierto miedo a que sus hijos menores de edad salgan».

Visita

Tanto Alexandra Gómez como Geoffrey Laverdant llegaron este lunes a la ciudad, donde conocieron a sus anfitriones Alejandro Quintela y Óscar Sáez. En la jornada de ayer conocieron al ITM donde tenían programada una visita por el centro para conocer su funcionamiento y los proyectos que estaban realizando. Esta visita marca el inicio de una colaboración más estrecha entre ambos centros educativos.

Por otra parte, hoy tienen prevista un recorrido con el CIMA, con la que descubrirán lugares emblemáticos como el Castillo o el Jardín Botánico. Concluirán su paso por la ciudad el jueves visitando las empresas donde los estudiantes franceses realizarán sus prácticas.

Programa

Seis alumnos franceses de los ciclos de Administración y Comercio realizarán prácticas formativas en empresas mirandesas, distribuidos en dos períodos. Dos de ellos acudirán del 16 de marzo al 10 de abril y los cuatro restantes del 26 de abril al 3 de mayo.

La decisión del ITM tras seleccionar este perfil de estudiante la explica Sáez, «elegimos alumnos de estas dos modalidades porqué en el Lyceé solo tienen esos dos grados». Añade Quintela que a la hora de buscar los sitios de prácticas, al tratarse de menores de edad «muchas empresas se echan para atrás por ello y por el hecho de ser extranjeros». Finalmente serán cuatro las empresas mirandesas que acogerán a los franceses durante las tres semanas que estarán realizando sus prácticas.

Dos alumnos del Lyceé irán a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, otro a la atención al cliente de Cáritas y otros dos a escuelas de idiomas como son INK Lingua y Caribe, donde realizarán labores de atención al público.

De igual manera, estudiantes del ITM tendrán la oportunidad de participar en la movilidad Erasmus + en Vierzon, lo que contribuirá a reforzar la dimensión internacional del centro y a ofrecer a los jóvenes nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional.

Desde el centro confían en establecer una relación duradera con el Lyceé Édouard Vaillant para poder realizar este programa de forma continuada.