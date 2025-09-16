El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Óscar y Alejandro son los anfitriones de los profesores franceses Alexandra y Geoffrey. E. C.

Miranda estrecha lazos educativos con Vierzon gracias al programa Erasmus+

Dos profesores del instituto francés Lyceé Édouard Vaillant visitaron ayer el ITM tras el acuerdo académico entre las dos ciudades

Javier Alonso

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:50

Miranda y la localidad francesa de Vierzon son ciudades unidas desde 1992, cuando el alcalde mirandés por aquel entonces, Julián Simón Romanillos firmó el documento ... de hermanamiento. En un contexto en el que las relaciones se han ido enfriando con el tiempo, los institutos ITM y Lyceé Édouard Vaillant han llegado a un acuerdo de colaboración en el sector educativo dentro del programa Erasmus +. Este proyecto es individual, es decir, cada centro tiene su propio programa de intercambio, pero gracias a ese vínculo entre ciudades, el Ayuntamiento de Vierzon se puso en contacto con el de Miranda para ofrecerles la propuesta educativa con el fin de que los alumnos tengan la oportunidad de realizar sus prácticas en el extranjero.

