Miranda esperará a tener un sistema de registro y apertura para instalar el quinto contenedor

La compra de 130 contenedores de basura orgánica ya está adjudicada. A finales de junio ya se resolvió un contrato que encargaba a la empresa ... Sanimobel la entrega de esos depósitos por 234.000 euros, pero que se instalen en la calle va a depender de cuándo esté listo el sistema de apertura y registro de los usuarios, que está aún pendiente de licitar.

Medio Ambiente tiene que conjugar una partida que ronda los 60.000 euros con la elección de un sistema de cierre y registro de usuarios de calidad, que no genere a futuro importantes gastos de mantenimiento y que, además, garantice el mayor nivel de seguridad en lo que a protección de datos se refiere. Hay que tener en cuenta que para depositar esos residuos y que se abra la tapa del contenedor será necesario identificarse.

¿Cómo? Se trabaja con dos opciones, una general y otra minoritaria, más residual, para aquellos vecinos que no dispongan de un smartphone e internet en su móvil. La idea del departamento es la de poder habilitar una App específica para el servicio que, a través de la pasarela NFC (Comunicación de Campo Cercano) – una opción que se puede habilitar en los teléfonos–, al acercarse el dispositivo a unos pocos centímetros de la cerradura que se coloque en los depósitos, se abra la tapa y se registre el hogar que tiene asignado ese número.

Pero consciente la responsable de la Concejalía, María Cueva, de que no todo el mundo cuenta con móvil, se dispondrá también de tarjetas «para una pequeña parte de la población».

Lo que no varía es el nivel de seguridad que deben tener ambos sistemas. Cada descarga de la aplicación o cada tarjeta estará vinculada a un domicilio, a un titular y a un recibo, ya que en función del número de usos del denominado quinto contenedor se obtendrá una rebaja de la tasa a abonar. «El objetivo es establecer una serie de bonificaciones para la gente que de verdad utilice lo utilice y recicle», recordó.

De ahí que garantizar el estricto cumplimiento de la ley de protección de datos sea algo que tiene muy presente Medio Ambiente de cara a elegir la tecnología que se va a emplear. Pero además de a la norma, el sistema elegido se debe ajustar al presupuesto disponible. En principio, el departamento cuenta con 55.280 euros, que son los que se ha ahorrado con la compra de los contenedores, por la diferencia entre el importe máximo de la licitación y la oferta presentada por la empresa adjudicataria. Un dinero al que, con algún modificado de crédito que está previsto llevar a cabo, se sumarán excedentes de otras partidas o contratos. En total, se espera tener unos 60.000 euros.

«Estamos viendo de qué aspectos secundarios se puede prescindir, sin reducir la seguridad y la accesibilidad, que es lo que consideramos más importante. Tiene que ser algo cómodo y sencillo de usar. Se trata de facilitarle la tarea al ciudadano», recalcó Cueva.

Una vez que se defina el pliego para adquirir las mejores cerraduras y el sistema más eficaz y fácil de mantener para la apertura de los depósitos quedará únicamente de recibir el visto bueno de Contratación para que se publique. Una vez que finalice el plazo de presentación de ofertas que se marque y se elija la que se va a implantar se hará realidad la incorporación del quinto contenedor a las islas de reciclaje.

La concejala confía en que se pueda hacer «a finales de este año o principio del próximo». Aunque le hubiera gustado que todo estuviera listo ya, algo imposible en un departamento que cuenta con un único técnico para Jardines e Inspección Medioambiental.

De ahí, que haya solicitado que incorporen a un candidato de la bolsa de inspector, para agilizar parte del trabajo que se viene acumulando y que lleva a que haya temas que «salen a destiempo» ya que se atiende lo urgente, ligado muchas veces a plazos concretos, como las ayudas al transporte público u otras subvenciones solicitadas y de las que se espera la resolución definitiva.

Subvenciones

Una de ellas dotaría a la ciudad de puntos limpios móviles y un camión para su transporte, ya que se trasladarían mensualmente de unos barrios a otros. «Se irán moviendo de punto a punto de la ciudad para facilitar el reciclaje», apuntó Cueva;que también confía en tener antes de final de año el vehículo lava contenedores, para el que está a punto de salir el nuevo pliego de licitación, una vez reajustado el importe de la oferta, tras quedar desierta el primer intento de adjudicación.

Por otro lado, Medio Ambiente está a la espera de que se resuelva otra convocatoria de subvenciones vinculada al cuidado y la atención de las colonias felinas, de cara a ver si pueden disponer de más dinero para la atención a esos animales y la formación de personal en la materia.

De manera paralela, están ultimando un nuevo convenio con la protectora Mapa para que, con un informe previo de Servicios Sociales, a aquellas familias en situación vulnerable que tengan un gato se les costee la esterilización. El objetivo de la Concejalía es tener todos los animales castrados en el plazo de tres años, para evitar que sigan proliferando y se conviertan en un problema.