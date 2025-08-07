Miranda espera los informes de Azucarera, CHE y Seprona sobre el vertido

Tras el vertido producido el pasado viernes, 1 de agosto, en el río Bayas, y una vez recibidas las primeras informaciones sobre lo sucedido, el ... Ayuntamiento está a la espera del informe final de la empresa y del resultado de las investigaciones llevadas acabo por las autoridades competentes.

Tanto el concejal de Servicios, Guillermo Ubieto, responsable del ciclo del agua, como la concejala de Medio Ambiente, María Cueva, muestran su «preocupación» por las consecuencias que puede tener este vertido sobre el ecosistema acuático, «así como la posible eutrofización de aguas estancadas a lo largo del río, y los efectos que pueda producir a corto o medio plazo en las aves acuáticas el consumo de agua o peces procedentes del vertido».

Ambos ediles quedan a la espera de recibir el informe final de las autoridades competentes «porque, aunque se valora la investigación realizada por parte de la empresa para esclarecer los hechos y las medidas adoptadas para detenerlo, tienen que ser el equipo del Seprona y la CHE quienes determinen el alcance del vertido y la responsabilidad en lo sucedido. Hasta el momento se sigue viendo un color parduzco y mal olor en la desembocadura del Bayas en el Ebro« , declaran.