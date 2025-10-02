Miranda dice «No en nuestro nombre

Los concentrados se dirigieron en manifestación hasta la plaza del Ayuntamiento.

M. A. C. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:41

Como todos los jueves ayer el colectivo Educación con Palestina convocó a la ciudadanía para exigir el fin del genocidio y denunciar el «bucle de ... horror e injusticia» que sigue siendo una constante en Gaza. Se criticó el plan de Trump que entienden supone «la legalización del genocidio y el blindaje de la ocupación, y un diseño de Palestina sin contar con los palestinos». Se calificó el sionismo como «una forma de nazismo» y se apuntó que al igual que los gobiernos «no nos representan, sí lo hace la flotilla». Se exigió que se rompan las relaciones con Israel, el embargo de armas y que haya sanciones. «No en nuestro nombre», fue el grito que se coreó antes de la cacerolada y de que los concentrados iniciara una marcha que llegó a la plaza del Ayuntamiento.

Temas

Miranda de Ebro