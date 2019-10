Miranda destina 280.000 euros a la mejora del asfaltado en distintos puntos de la ciudad Algunos de los baches de Ronda del Ferrocarril que está previsto asfaltar en las próximas semanas. / A. G. A la partida del frontón de Anduva, que se va a emplear en El Crucero y en pistas deportivas, se suman 48.000 euros para trabajos ya adjudicados CRISTINA ORTIZ Miércoles, 9 octubre 2019, 23:35

miranda de ebro. Una nueva capa de mezcla bituminosa de alquitrán y grava se extenderá antes de que finalice el año en distintos puntos de la ciudad, en tantos como alcancen los 280.220 euros que el Ayuntamiento tiene previsto destinar a una nueva campaña de asfaltados. Obras y Servicio cuenta con un listado en el que se establecen, por orden de prioridad, en función del estado de deterioro que presentan algunas zonas, aquellas sobre las que se trabajará, intentando llegar al máximo posible.

El montante total que se va a invertir de aquí a final de año en este tipo de actuación se divide en dos partidas diferentes. Una de 48.389 euros (IVAincluido) que ya ha sido adjudicada a la empresa Firmes Alaveses (una de las tres que se presentaron) el 10 de septiembre a través de un decreto de Alcaldía para que lleve a cabo tareas de acondicionamiento del asfalto de distintos viales. ¿Cuántos? La firma tiene hasta el 4 de noviembre para definir cuántos metros cuadrados se podrán renovar con ese importe concedido y, por tanto, a que zonas se va a llegar.

En principio, atendiendo al listado que manejan los responsables municipales, está previsto que se mejoren las zonas de aparcamiento de las calles Alfonso VI y Arenal, entre Juan Ramón Jiménez y Concepción Arenal. A estos dos tramos se sumará otro en Ronda del Ferrocarril, en las inmediaciones del parque Antonio Machado, entre Ciudad de Toledo y Máquina de Vapor, y alguno en Avenida de Europa.

Más metros cuadrados permitirá renovar la partida inicialmente reservada para acometer la cubierta del frontón de Anduva y que el equipo de Gobierno ha decidido cambiar de destino al quedar desierta la licitación de la obra y entender que no iba a ser posible ampliar la partida y adjudicar la ejecución del proyecto antes de final de año.

Este convencimiento ha llevado al Ayuntamiento a apostar por dar a ese dinero, 231.831 euros, un destino que permita gastarlo dentro del presente ejercicio y, por ello, se ha optado por emplearlo en ampliar el plan de asfaltado. Con esta cuantía está previsto renovar el firme de la pista de aeromodelismo, una calle de Los Corrales, la pista de radiocontrol, el entorno del Club Antares, en El Ferial y parte de El Crucero.

Eso sí, Hernando quiso dejar claro que eso no significa renunciar a realizar la cubierta del frontón de Anduva. «Se continúa con la voluntad de acometer esa inversión porque creemos que es positiva para la gente, pero hay revisar desde el punto de vista técnico qué ha pasado y por qué se ha quedado desierta la licitación». Por tanto hay que hacer un estudio, aprobar la modificación que suponga el incremento del presupuesto y la nueva licitación.

«Esto implica que llegamos al 31 de diciembre y no está contratado; lo que conllevaría que es una partida no utilizada y que, por tanto, penaliza en el cálculo del techo de gasto del Ayuntamiento y pesa en la liquidación del presupuesto, cuando se apruebe, como una inversión no ejecutada», explicó la alcaldesa; al tiempo que apuntaba que «no tenía ningún sentido» dejar ese dinero sin gastar, teniendo en cuenta que en la ciudad hay muchos puntos que hay que asfaltar.

De hecho, recordó que ese es un punto que llevaban en el programa electoral con el que concurrieron a las últimas elecciones y que también trataron de incluir en las partidas de inversión de los presupuestos de la pasada legislatura. «Hemos estado cuatro años que no podíamos aprobarlos con un acuerdo con otro partido incluyendo asfaltado, nadie nos proponía esa tarea. Debe ser que es un tema que luce y nadie quería que se ejecutara», ironizó; en respuesta a las manifestaciones del PP sobre el mal estado del firme en muchas zonas.

«En cualquier caso, estamos de acuerdo en que es absolutamente necesario y por eso hemos decidido destinar 200.000 euros al asfaltado en distintos puntos que lo necesitan; aunque no se va a llegar a todos». De cara a 2020 se volverá a fijar una partida económica que se considere adecuada para sufragar el coste de la cubierta del frontón de Anduva. Tampoco se descarta destinar dinero a reforzar el de El Crucero, aunque no se prevé cubrirlo. Sí se espera continuar con los asfaltados, aunque no está cerrado si será con una partida fija o vía modificado de créditos.