Miranda descarta eliminar el límite horario del ocio nocturno siete noches al año

Cristina Ortiz Martes, 8 de julio 2025, 22:27

En Nochebuena, Nochevieja y Reyes, la fiesta no tiene fin. No hay horarios que cumplir. Los establecimientos hosteleros pueden mantener sus puertas abiertas hasta que ... quieran. Son las tres únicas fechas al año en que esto es así en la ciudad y, a priori, así va a seguir siendo. No se va a abrir esa posibilidad a más días.

El Ayuntamiento de Miranda no se plantea hacer uso de la posibilidad de replicar esa situación hasta siete noches al año, tal y como le faculta a hacer la orden publicada ayer por la Junta en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) con la que se modifica la norma que hasta ahora estaba en vigor para regular el horario de espectáculos y actividades recreativas tanto en espacios abiertos como en locales. Son varios los aspectos que se incorporan a la norma en vigor, uno de ellos el recogido en el artículo 7 bis, referido al horario excepcional declarado por los Consistorios. En él se señala que «con carácter excepcional», en función de las tradiciones o costumbres de cada localidad, así como «en función de eventos de extraordinaria magnitud o repercusión», los municipios «podrán declarar responsablemente bien la ampliación, bien la exención del límite horario en todo el término municipal o para zonas concretas de este, con un límite máximo de 7 días naturales al año». Una posibilidad a la que Miranda no se va a acoger y va a seguir apostando por trabajar como lo venía haciendo hasta ahora; es decir, solicitando autorización a la Junta para poder ampliar en hora y media más el horario regular tanto de las verbenas como de la apertura de los bares en fiestas de San Juan del Monte y en las de la Virgen de Altamira. «Esa es la posición que a día de hoy defiende el Ayuntamiento», explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez. La medida recogida en la orden del Bocyl «no es de obligado cumplimiento, es opcional, y nosotros entendemos que es esa ampliación en hora y media lo que verdaderamente conjuga el que haya una fiesta importante con la convivencia ciudadana». Considera que es suficiente que una verbena que tiene horario normal de cierre 3.30 fines de semana y festivo con la ampliación de hora y media que se puede solicitar vaya hasta las 5.00; y lo mismo ocurre en el caso de los bares. «El Ayuntamiento siempre ha pedido hora y media más, y se nos ha concedido». De todos modos, Gómez aseguraba que el equipo de Gobierno «está abierto a escuchar otras opiniones», incluidos tantos vecinos como hostelería.

Miranda de Ebro