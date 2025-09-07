Miranda degustó el gran sabir de Ebrovisión

¿La música alimenta?, probablemente sí porque quienes disfrutan de ella acaban muy satisfecho, tal y como lo están haciendo en el Ebrovisión de este ... año en el que se cumple su veinticinco aniversario, pero para ser sinceros cabe indicar que lo hace mucho más el degustar unos buenos pinchos o unas buenas raciones de alguna delicia culinaria preparada por cocineros y pasteleros.

La plaza del Ayuntamiento fue el escenario de la Muestra Gastronómica y todos sus rincones se consideraban espacios idóneos para aposentarse y degustar alguna de las propuestas saladas, taco de cochinilla pibil, empanadillas criolla o vegana, tartar de atún, paellas mixta de verduras o arroz negro o ensaladilla rosa, que llegaban de la mano de El Botánico, Acuario 2, Bocca, la Corrala y Álex, o las dulces que llevaron Bornachea con gosua, tomates, pastel selva negra, jesuitas y cristinas y Sabando con una selección de sus palmeras.

Las 'cocinas' se abrieron poco después de la una de la tarde y poco a poco fueron llegando los comensales que después de echar un vistazo al menú de la muestra se decidían por una u otra opción. Bocados todos ellos que podían conseguirse tras abonar los cuatro euros correspondiente.

Una de las novedades de este año ha sido precisamente la forma de pago de las consumiciones. Han desaparecido los tickets físicos y de esta manera «también las colas que había que hacer», comentaban algunos que estaban muy satisfechos al poder pagar ya fuera con la aplicación del propio festival o con tarjeta.

Para otros, especialmente quienes se encargaban de ofertar el aperitivo, como es el caso de Acuario 2 decía que «antes era más rápido, te daban el ticket y entregabas la comida, ahora con el temas del datáfono se ralentiza un poco la cosa».

Entre el público, numerosísimo y con presencia de muchos mirandeses estaba henar, la sanjuanera de este año que hoy tiene una cita con El Ermitaño y que estaba «disfrutando de los conciertos que son gratis y de todos los bocados, que están fantásticos». Para ella la opción del ticket era «mejor porque los cogías todos de golpe y luego ya te ibas moviendo, me gustaba más, pero la que han elegido para este año tampoco es mala, nos acostumbraremos».

De casa y de fuera

Sin problema lo hicieron Arkaitz, Noelia y Héctor, mirandeses fieles a la cita ebrovisiva ya que «siempre que hay un plan en Miranda hay que participar,» que argumentaban que para ellos era «mucho más práctico así», y que estaban disfrutando de lo lindo con lo que ya iban probando. «Hay mucha variedad y está muy bien que se ofrezca la posibilidad de comer aquí».

La idea les pareció perfecta también a Arturo y Silvia que llegaron desde Soria, y trajeron a sus perros Zoe y Licka. Su principal objetivo en este festival era el de ver a Viva Suecia. Lo hicieron el viernes y el sábado no quisieron desaprovechar la oportunidad de reponer fuerzas con lo ofertado en la muestra gastronómica. Les gustó porque «hay un poco de todo, tanto en salado como en dulce, nos está pareciendo muy interesante», y también lo hizo el festival. «Es la primera vez que venimos y nos está encantando el ambiente, es muy familiar».

Así las cosas los ebrovisivos tuvieron con la muestra gastronómica una forma más de saborear el festival.