De Miranda a la cuna de la mostaza en Dijon para formarse en cocina francesa

L'Essential es un restaurante de sabores distintivos y armoniosos, y de platos con una presentación exquisita, según la prestigiosa guía Michelin; y, además, la ... casa de la mirandesa Mireia Míguez, durante los dos próximos meses. Su cocina, en la localidad francesa de Dijon, es el destino en el que esta estudiante de cocina en el ITM va a realizar sus prácticas gracias a la beca Erasmus.

Cuando surgió la oportunidad no se lo pensó, ya que viajar es otra de sus grandes pasiones. El destino daba igual, pero se da la casualidad de que en la ciudad elegida cuenta además con una amiga que hizo el año pasado gracias al viaje de una semana que realizó a los Alpes franceses en el marco de un programa ofertado por el Ayuntamiento a través de la asociación Joei et Soleil, que es quien lo financia.

Y será con ella con la que descubra esa ciudad, capital de la región de Borgoña, de la que ha preferido no saber nada más hasta estar allí. Lo único que sí que ha curioseado son las redes sociales del restaurante, para ver cómo es y cómo es también su cocina; además de la ubicación de la residencia en la que se va a quedar.

«No he mirado, porque si no, cuando llegue allí, no me va a sorprender», reconocía Mireia, que sí confía en que los seis años que estuvo estudiando francés en el instituto le sean de utilidad para desenvolverse entre los fogones de un restaurante de cocina francesa que no está muy acostumbrada a preparar pero que confía en controlar, consciente del valor que tiene. «Es algo que me llama mucho la atención» reconoce; al tiempo que valora que el negocio esté habituado a tener estudiantes de diferentes nacionalidades formándose allí. «Que estén acostumbrados a tener gente de fuera es algo que me reconforta porque puede que los primeros días no me entere mucho».

Y es que, además de que va a ser su primera experiencia real trabajando al ritmo de una cocina profesional, los platos son muy 'sofisticados'. Al menos los que ha visto en el Instagram del restaurante que lleva varias semanas siguiendo. «Me parecen una maravilla. Creo que la experiencia me va a servir para ganar soltura y agilidad. La primera vez que cogí un cuchillo fue hace dos años en el ITM. Todo lo que sé lo he aprendido en ese tiempo y se me ha quedado corto».

Así que, además de completar su formación en un sitio de nivel, espera poder degustar muchos platos de la gastronomía francesa y recorrer parte del país galo. Y es que, en función de la experiencia, no descarta quedarse más allá de los dos meses de las prácticas, ya sea en ese o en otro restaurante;porque «me encantaría viajar por todas las partes del mundo. Cualquier oportunidad que me llegue, la cogeré».

Quizá para aprender recetas de la cocina oriental o india, uno de sus objetivos. «Me llaman mucho la atención, quizá porque estoy más acostumbrada a elaborar cocina tradicional española».

En los fogones a competir

Pero antes de cerrar la maleta para viajar a Dijon, tiene por delante otro reto. Ganar la fase regional del Campeonato Autonómico de Formación Profesional, CyL Skills 2025 que se desarrolla esta semana en Valladolid. Dependerá de cómo valore el jurado la tapa de mejillón y patata que realizará hoy; el conejo con pasta fresca de acompañamiento, que será el plato principal a preparar mañana; y la tartaleta de manzana del jueves. Recetas que ha preparado minuciosamente durante las últimas semanas en los fogones del ITM con el apoyo de sus profesores para que todo salga perfecto.

«Es el primer concurso al que voy y me parece bastante difícil. Sobre todo por el tiempo, tenemos dos horas para cada elaboración y yo no estoy acostumbrada a trabajar con tanta presión. Y menos con gente, cámaras enfocando, un jurado preguntando... pero va a ser interesante», reconoce Mireia, que ha retrasado su viaje a Dijon para poder cumplir con este compromiso en el que se va a medir a otros cinco estudiantes de cocina de Castilla y León.