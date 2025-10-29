El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
La calles Bilbao y Álava están entre las que primero se inundan una vez cubierta La Arboleda. Avelino Gómez

Miranda cuenta con una treintena de infraestructuras críticas en zonas inundables

Las pérdidas por una avenida con un periodo de retorno de 100 años superarían los doscientos millones de euros

Cristina Ortiz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:38

En busca de un acceso rápido y fácil al agua, bien de primera necesidad y fuente de riqueza económica así como medioambiental, Miranda es una ... de las muchas localidades que se ha desarrollado al amparo de sus ríos, sobre todo del Ebro. Pero hacerlo no sólo implica ventajas, también muchos riesgos, tanto personales como económicos, porque una inundación catastrófica destrozaría buena parte de lo que la ciudad ha construido en torno a sus cauces y dejaría pérdidas ingentes.

