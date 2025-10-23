Miranda crea más empleo que la media y que demanda más suelo industrial

Miranda crea empleo y lo hace a mayor ritmo que la media nacional. Crecen las ofertas laborales y aumenta la instalación de empresas, lo que ... hace necesario dotar a la ciudad de más suelo industrial y con carácter urgente.

Argumentos que defendía la consejera de Economía, Comercio y Empleo, Leticia García, en el homenaje tributado este jueves en la ciudad al presidente de la Cámara y fundador de Doherco, Fernando Escobillas. Un acto en el que la responsable regional tiraba de números para avalar sus afirmaciones. Entre ellos, del porcentaje de descenso del paro en la localidad, que en el último ejercicio se ha reducido un 10,6%, haciendo que el desempleo en ciudad esté dos puntos por debajo de la media nacional. «Son indicadores positivos».

Y, además, dejaba claro que confía en que ese ratio siga mejorando, ya que si ahora son unas 700 las personas que trabajan sólo en Ircio, se espera que lleguen a 2.000 cuando se complete la venta de suelo de un parque empresarial que ya tiene un nivel de ocupación del 65%.

«El desarrollo de ese polígono de la Junta de Castilla y León es ambicioso y ha contado, además, con otros apoyos importantes como el programa de fomento territorial de Miranda que recibió 56 millones de inversión para apostar por el tejido mirandés empresarial».

Apuesta que también tiene claro que hay que seguir haciendo para aprovechar, entre otros factores, la localización de la ciudad para seguir siendo un referente en el sector de la logística.

Por otro lado, reclamaba públicamente al Gobierno central celeridad en el desarrollo del futuro polígono de El Bullón, con 122 hectáreas de superficie y que «lleva dos décadas parado». Un mensaje que ya habían trasladado formalmente al Ministerio de Industria.

En estos momentos, el proyecto acaba de superar sin problemas la fase de exposición pública de su plan parcial, que ha durado dos meses, y está pendiente de ser aprobado por el pleno municipal. A continuación, Sepes tendrá que presentar el proyecto de urbanización, incluyendo el diseño de viales, calles, redes de suministros...; y el de reparcelación.