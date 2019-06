Miranda se convierte en el epicentro del Derecho Romano durante dos días Las jornadas se iniciaron ayer en la Casa de Cultura. / Avelino Gómez En la cita, más de una docena de expertos en la materia de seis comunidades autónomas SILVIA DE DIEGO Viernes, 21 junio 2019, 22:54

Puntuales a la cita fijada en el programa arrancaban ayer las Jornadas Romanísticas Internacionales Inter Amicos en la Casa de Cultura convirtiendo a Miranda en epicentro cultural sobre Derecho Romano durante dos jornadas consecutivas gracias al trabajo realizado también desde la Fundación Cantera Burgos. Un nutrido grupo de expertos en la materia se detienen a analizar hasta esta mañana de sábado la cultura jurídica romana y la comunicación al presente en un viaje que también pasa por el análisis histórico. «En realidad, somos un grupo de amigos que al margen de los cauces oficiales nos gusta hacer este tipo de reuniones sin corta pisas. Estas jornadas nacieron ya hace un tiempo y tienen un claro carácter de continuidad», puntualizó Francisco Cuena Boy quien hizo especial hincapié en la importancia del Derecho Romano hoy en día. «Por decir el tópico más conocido, es la base del derecho actual y la base de una buena formación. Gracias a su conocimiento el estudiante se puede poner en contacto con muchísimos otros aspectos de la cultura, la Historia y la Filosofía. Es una materia importante y, según mi experiencia, los buenos alumnos agradecen finalmente haber estudiado esta asignatura», reconoció.

Madrid, Cantabria, País Vasco, La Coruña o Andalucía son alguna de las procedencias de los 14 ponentes que ofrecerán hasta la jornada de hoy diferentes comunicaciones y en las que el río Ebro también ha estado muy presente. «Hemos querido hacer un guiño y una de las comunicaciones se centra precisamente en el río aunque en la parte baja de Aragón y se refiere a una especie de Cofradías de Comunidad de Regantes en el siglo IIde nuestra era». La América colonial española, el Derecho Visigodo o temas relacionados con Derecho Postclásico y la Cesión de Crédito fueron otras de las disertaciones de las ponencias.

Francisco Cuena subrayó también que las jornadas nacieron con carácter abierto e invitan a la participación del público en general. «Verán a un grupo de personas que se dedicar a una materia extraña por decirlo de alguna forma y que se entusiasman con ello. Es una actividad cultural valiosa en general».

La elección de Miranda como epicentro de estas jornadas internacionales surgió a través de José Ángel Tamayo de la Universidad del País Vasco quien conocía a Manuel Zabalza del patronato de la Fundación Cantera Burgos a través de sus estudios de juventud.

Entre los asistentes al acto inaugural se contó con la presencia de la alcaldesa Aitana Hernando quien quiso poner en valor el trabajo que a diario realiza la Fundación. «Es muy importante la elección de nuestra ciudad porque al final hemos podido ver la trayectoria de estas reuniones en distintas ciudades organizadas todas con un nexo común el amor por la cultura. En Miranda contamos con la joya cultural que el la Fundación», recalcó.

Desde la Fundación Profesor Cantera Burgos Enrique Álvarez Ruiz mostró su agradecimiento por la elección de la ciudad de Miranda. «Para nosotros es capital y es oportuna porque permite la exposición pública de los trabajos pero también da una proyección muy importante. A lo largo de estos 40 años siempre priorizamos la formación cultural en la ciudad», afirmó.

El programa de las jornadas Inter Amicos arranca hoy a partir de las 10 horas con varias ponencias. La primera correrá a cargo de Xesús Pérez López de la Universidad Juan Carlos de Madrid bajo el título 'Los hilos de Ariadna de la investigación terminológica de derecho romano, según el ejemplo de la securitas. Le seguirá desde Sevilla Bernardo Periñán que se centrará en 'La doctrina de los actos propios y el derecho romano: notas preliminares». El tercero en mostrar al púbico asistente su comunicación será Ramón P. Rodríguez Montero con 'Notas en torno a la máxima societas delinquere non protest' y José María Royo quien desde la Universidad de Barcelona se detendrá en analizar su ponencia 'De usus a utilitas, como de propius a propietas'. Tras una descanso de media hora los encargados de retomar la actividad será José Ángel Tamayo de la Universidad del País Vasco y Carlos Varela Gil desde la Universidad de Cádiz.

En la jornada inaugura se contó con la presencia algo más de media docena de personas de público en general un número que esperan aumentan durante la jornada de hoy.

Profesor Cantera

Los expertos no sólo se han centrado en analizar múltiples cuestiones centradas en Derecho Romano sino que también tienen la oportunidad de conocer los entresijos de la ciudad con visitas a los monumentos más emblemáticos , la biblioteca del Profesor Cantera Burgos o la excursión planteada para hoy a lo largo de la jornada a Deóbriga. «La Fundación hace una labor encomiable, podremos apreciar in situ los volúmenes de su biblioteca que yo ya conocía a través de la página web. El profesor Cantera Burgos es algo extraordinario para Miranda la pena es que siendo contemporáneo y casi coetáneo de Menéndez Pidal no tenga el reconocimiento que se merece, pero todo se andará».

Respecto al reconocimiento de la figura del Profesor Cantera Burgos desde la Fundación se muestran satisfechos con el desarrollo de las obras en el antiguo Colegio Cervantes ya que recuerdan que en la nueva biblioteca tendrán un lugar específico para que sus fondos puedan reposar tal y como se merecen.

Por este motivo, ya están ideando nuevas actuaciones como la puesta en marcha de una sala permanente destinada al profesor Cantera Burgos. Libros personales, su pasaporte, billetes de sus viajes, guías turísticas, apuntes, manuscritos y cartas con personajes relevantes de la época darían vida a este pequeño homenaje a su figura. «Tenemos bastantes cosas curiosas que nos pueden ayudar para que la ciudadanía conozca al profesor como persona y no sólo como erudito. Niños y adultos tendían un acceso directo a la vida personal del profesor de una forma mucho más amena», recuerda Laura Preciado.