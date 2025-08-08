Miranda da por controlado un incendio subterráneo activo durante varios días

La existencia de un antiguo vertedero clausurado hace ya muchos años ha complicado a los bomberos la extinción de un incendio, a priori, sencillo, que ... afectó días atrás a una caseta de aperos situada en una finca que se encontraba en el entorno de la Carretera de Fuentecaliente, cerca del campo de adiestramiento canino Julián Muñoz.

Las llamas se sofocaron sin problemas en esa instalación el fin de semana pasado, pero lo que los efectivos del parque no esperaban era que el fuego siguiera activo en el subsuelo. Al haber sido la zona anexa un antiguo vertedero, los restos han alimentado durante varias jornadas un incendio que ayer ya se daba por controlado, tras comprobar que el suelo había dejado ya de humear, y no se esperaba que lo volviera a hacer pese a las elevadas temperaturas.

Pero para conseguirlo ha sido necesario quitar una buena capa de tierra, convertida casi en turba, que se cargó en camiones y se ha depositado en una zona reservada a aparcamiento en el polígono industrial de Ircio. Cuatro remolques se han llenado con ese material que se ha depositado en una zona alejada del incendio y sobre una superficie asfaltada, en la que se ha tenido en cuenta que no haya al lado ningún sumidero, para que en el caso de que se produzca algún lixiviado se puedan filtrar al subsuelo.

La del traslado de material era una opción que no se había contemplado inicialmente, porque se confiaba en que se pudiera sofocar vertiendo agua sobre el terreno. De hecho, tras hacer un cortafuegos alrededor de la zona y vaciar varios depósitos de manera continuada sobre la zona afectada, el lunes se dio por extinguido. Pero, quizá ayudado por las elevadas temperaturas, se reactivó y el suelo volvió a humear, las fumarolas seguían apareciendo.

Ampliar La tierra ha sido trasladada al polígono de Ircio. E. C.

Y es que, explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, «los residuos han hecho que la tierra se haya convertido en una especie de turba o carbón que alimentaba un fuego subterráneo» que el agua sola no conseguía extinguir, por lo que pasados varios días se optaba por remover la tierra y retirar parte de ese 'combustible' y esperar a que se consuma y se apague el incendio en esas tierras que no se pueden depositar en ningún vertedero.

«Lógicamente, son residuos que no admiten ahora en ningún sitio por estar caliente. Cuando se enfríe, si se puede se llevará a la planta de Abajas y, si no, a Valladolid», apuntaba Gómez; al tiempo que recordaba que toda la operación se ha realizado de manera coordinada e informada con Seprona.