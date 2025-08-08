El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Durante varias jornadas los bomberos han intentado sofocar el incendio con agua, pero han acabado trasladando tierra caliente a Ircio. E. C.

Miranda da por controlado un incendio subterráneo activo durante varios días

Pese a la cantidad de agua vertida sobre el terreno ha sido necesario remover y retirar tierra para conseguir sofocarlo

Cristina Ortiz

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:34

La existencia de un antiguo vertedero clausurado hace ya muchos años ha complicado a los bomberos la extinción de un incendio, a priori, sencillo, que ... afectó días atrás a una caseta de aperos situada en una finca que se encontraba en el entorno de la Carretera de Fuentecaliente, cerca del campo de adiestramiento canino Julián Muñoz.

