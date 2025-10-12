Miranda contabiliza 30 denuncias a camiones que se colaron en el centro

El tránsito de camiones de gran tonelaje por el casco urbano lleva meses siendo un problema en la ciudad. Pese a que el acceso de ... este tipo de vehículos pesados está prohibido, cada vez son más los transportistas que, por despiste, mala indicación de los GPS o la simple obviación las señales, acaban atascados y ocasionando un caos circulatorio significativo en las vías del centro de Miranda.

A nivel numérico, según el informe oficial, son 30 los camiones de gran tonelaje que resultaron denunciados entre el 1 de enero de 2024 y el pasado 30 de septiembre. Estos profesionales fueron sancionados por circular sin respetar la señal vertical R-107, con lo que se califica como una infracción «grave» sancionada con 200 euros de multa.

La cuantía de estas infracciones las establece la DGT, al igual que las muy graves, sancionadas con 500 euros; mientras que las leves son reguladas por el propio Consistorio y tienen un costo de 100 euros.

Pese a que el informe de PolicíaLocal engloba un periodo temporal de más de veinte meses, ELCORREOha podido saber a través de diversas fuentes que el grueso de estas denuncias, sino todas, han sido impuestas en el presente curso.

Asimismo, el Grupo Municipal Popular también encadena varias mensualidades denunciando la problemática por diferentes vías. Según la formación, la entrada de estos camiones al casco urbano no está permitida pero las señales de prohibición «son de un tamaño apenas visible. Esto unido a que los GPSque usan los transportistas a veces les dirigen directamente al corazón de nuestra ciudad».

Cabe recordar que Pablo Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana, anunció en enero que se había puesto en contacto con Google para que la multinacional pusiera fin a estas rutas recomendadas.

Con una treintena de denuncias oficiales, el PPva más allá y, en palabras de su concejala Charo Fernández, aseguran que «este año se han colado más de 150 camiones en el centro, siendo comedidos. Sólo hay que hacer los cálculos, Son muchos los días en los que los camiones de gran tonelaje se adentran en el centro y ha habido días que han entrado hasta cuatro en un breve espacio de tiempo colapsando todo».

«Como mínimo, este número ha infringido la señal de prohibido pasar. No todos los atascos han requerido la actuación policial para sacarlos de la ciudad. La mayoría de transportistas lo solucionan por sí mismos, otros con ayuda de otros conductores. Y también hay otros que llegan a su destino, normalmente a un Polígono, infringiendo las normas», razona la popular.

Sea como fuere, reiteran una vez más que «el caos es completo y son muchos los perjuicios para los mirandeses. Esta situación es una burla a los vecinos, que siguen aguantando de forma estoica, con paciencia y serenidad, estas grotescos escenarios en la circulación de la ciudad».

EL PP sigue reclamando que se solicite al Ministerio de Transportes que «instale unos carteles informativos de tamaño considerable antes del Hospital Santiago Apóstol que indiquen, de forma explícita y sin lugar a dudas, cómo llegar a los polígonos industriales de Bayas e Ircio».

Por otro lado, añaden que, desde haces años», los camiones tienen dos vías por las que se cuelan, bien a través de la N-1 hacia la calle Vitoria, «dirigiéndose hasta la M y aledaños del puente Carlos III, dónde se suelen quedar atrapados», y también por la N-1 hacia la Carretera de Orón, continuando hasta el semáforo de Real Aquende.

Riesgos

«Esto deja en muy mal lugar a la concejalía responsable por que se sabe desde hace tiempo y no han buscado soluciones», apunta. Pero, añaden, «quizá lo más grave y que debe preocupar de forma prioritaria es el hecho de lo peligroso que es sacar un camón de 17 o 18 metros marcha atrás desde Real Aquende hasta la antigua Galletas Coral. Muchas veces o hace solo el camionero encontrándose con coches que van en dirección contraria».

Por todo ello, y con nuevos números en la mano, los populares sostienen que urge informar «ya mismo a DGTpara buscar una solución inmediata. Hay que prevenir antes que lamentar», cierran. Mientras tanto, cada vez son más los camiones de gran tamaño sancionados por esta infracción en Miranda.