Miranda, en el consejo asesor de Memoria Histórica

Martes, 24 julio 2018

La Asociación por la Memoria Histórica de Miranda se va a integrar en el consejo asesor de la Junta de Castilla y León en esa materia. La organización mirandesa es una de las tres seleccionadas por la Consejería de Presidencia, junto a las de Palencia y Valladolid, que también están integradas en el consejo técnico. Un hecho que supone «todo un orgullo», para Alberto Mardones, presidente de la entidad, tras «muchos años de trabajo a favor de la dignidad de las personas».

Por eso, cuando decidieron retomar la actividad de la asociación tras varios ejercicios de parón no se lo pensaron y solicitaron su participación en las reuniones que se venían convocando para la elaboración del decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León que se acabó aprobando en abril.

Un documento en el que han dejado su impronta, presentando un programa centrado en dar a conocer esa parte de la historia del país en las aulas, para 'Educar en la verdad', nombre que habían dado a la iniciativa. «Se trata de que todas las personas, de las pasadas generaciones y de las nuevas, tengan una capacidad de comprensión y opinión sobre lo que pasó en una época oscura de este país», explicó Mardones.

Su propuesta se ha acabado plasmando en el artículo 11 del decreto bajo el epígrafe 'Educación basada en los derechos humanos y la paz' y en él se recoge que se procurará la inclusión en el currículo escolar, cuando se produzca un cambio de los currículos de la ESO y Bachillerato, de contenidos relacionados con la defensa de los derechos humanos, con la Constitución y los valores democráticos, pero también de temas que permitan «adquirir conocimientos sobre la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista».

Pero, además, se apuesta por elaborar unidades didácticas de referencia para las distintas etapas educativas que se puedan emplear hasta que se modifiquen los currículos oficiales. Temas que se conformarán por un grupo de trabajo en el que estarán las asociaciones de la memoria.

Pero aquí no acaba su trabajo, como miembros del consejo asesor de la Memoria Histórica, participarán en la definición de las políticas y de las actuaciones sobre esa materia en la región, en colaboración con expertos en Educación, Psicología, Antropología, Sociología y miembros de asociaciones con experiencia, como la mirandesa. «Estamos ahí meritoriamente, por la trayectoria de trabajo que tenemos en ese ámbito».

Y lo van a seguir haciendo. El colectivo está ultimando el programa 'Capital de la memoria', que se desarrollará en Miranda a mediados de octubre. Una iniciativa que tendrá carácter itinerante y que cada uno o dos años pondrá el foco sobre cómo se vivió esa parte de la historia en distintas ciudades de Castilla y León.

Para la ciudad, en principio, tienen pensado desarrollar una exposición sobre la Guerra Civil y otra sobre Azaña, un homenaje a Federico García Lorca, charlas con expertos en exhumación de fosas o la proyección del documental de 'Las maestras de la República'. «Queremos que sea un programa de carácter didáctico, no se trata de adoctrinar a nadie. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos, juzgar y pasar página. No hay que se revisionista ni revanchista. Ojalá dentro de poco digamos que la Memoria Histórica no tiene sentido», concluyó.