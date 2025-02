Miranda conoció consejos sobre nutición

El Centro Cívico Raimundo Porres ha sido el escenario en el que María Díaz, nutricionista de Giafys, ha ofrecido una charla bajo el título 'Imagen ... corporal, redes sociales y medios de comunicación'. Una charla en la que se valió de muchos ejemplos para hacer llegar el mensaje de que no todo el mundo puede conseguir «esa imagen ideal que aparece como estereotipo bien en los medios o bien en las redes».

Ya sea en unos o en otras aparecen siempre personas sin imperfecciones de ningún tipo, y de tanto percibir esa imagen es fácil que se llegue a idealizar y sean muchos los que se empeñen en hacer lo que sea para conseguirla. Con la charla ha querido desmitificarla y también dejar patente que «esa percepción de imagen ideal a la que queremos llegar hace que muchas veces nuestros hábitos o comportamientos sean malos para nosotros, o que busquemos objetivos irrealizables».

Y no poder llegar a conseguirlos provoca, según María Díaz, que aparezca la frustración que lo que conlleva es que «cometamos locuras a nivel nutricional y nos metamos por ejemplo en dietas milagro o suplementos». Ha insistido en que todo este buscar la perfección «inalcanzable para la mayoría de las personas» está provocando serios problemas de salud.

Para que quienes acudieron a la charla entendieran cuál es la situación puso ejemplos sencillos de entender, como la obsesión por tener un vientre plano. «Eso es lo que sale en medios, en los anuncios, y hay circunstancias como la genética, o la edad, que hacen que ese objetivo sea imposible de alcanzar. Pese a ello vemos a gente sometiéndose a prácticas que no son saludables para conseguir un objetivo que puede que no alcancen nunca».

También explicó en la charla que en muchas ocasiones el problema de quienes luchan y luchar por tener una imagen que se acerque a la que para la sociedad es la ideal es la consecuencia directa de que «no todo el mundo acepta el paso del tiempo y el envejecimiento. Queremos estar jóvenes y hacer todo lo posible por tener un cuerpo de una persona de veinte años, eso es imposible pero como en los medios nos venden que si te esfuerzas tú puedes conseguirlo pues sigues viviendo en el engaño».

Una percepción que insistió una y otra vez en que es errónea porque, y ahí entró en el capítulo de desmitificar lo que se muestra en las pantallas, «la imagen que vemos es falsa, es creada, las personas aparecen con filtros». Unos elementos a los que muchos jóvenes recurren en su día a día para «grabarse a sí mismos y eso lo que lo que provocan es que cuando sales de ese mundo y te miras en el espejo no te guste lo que ves, y llegará la insatisfacción, la baja autoestima y los problemas psicológicos».

Como alcanzar una imagen perfecta es una utopía, lo que argumentó la nutricionista para que cualquier persona pueda conseguir una situación acorde a su realidad fue que «tenemos que adquirir hábitos saludables pensando más en que nuestro objetivo es una vida sana. Tenemos que llevar una vida ordenada, dejar de lado los hábitos tóxicos y pensar en lo que hace bien a tu cuerpo en salud, no en estética».

Perder peso o volumen porque queremos «parecernos a los modelos que 'venden'» también es algo que obsesiona a muchos y María Díaz insistió una y otra vez en que «no hay milagros» y que ante todo «lo prioritario es la salud. De nada me sirve adelgazar muy rápido y entrar en un vestido que me guste si mi cuerpo no tiene los nutrientes que necesita para funcionar bien».

Globalización

Los medios y las redes están también contribuyendo a que la imagen ideal «se haya globalizado. Antes esto iba por culturas, pero ahora la imagen d un cuerpo ideal tiene los mismos estándares en todo el mundo».

El problema está ahí y apunta que cada vez «se ve a gente más joven preocupada por seguir el modelo establecido. «Todos somos diferentes y lo que nos hace únicos es lo que importa. Lo que llamamos imperfecciones es lo que se acerca a la perfección. Tienes que ser tú mismo, aceptarte y quererte como eres». Es el consejo que ha querido transmitir.