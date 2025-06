Miranda conectará las pedanías con transporte a demanda Un taxi trasladará a quienes lo pidan hasta la parada más cercana para evitar que el bus haga el recorrido cuando no hay viajeros interesados

Los horarios tradicionales no siempre tienen demanda de pasajeros en las pedanías.

Raúl Canales Viernes, 13 de junio 2025, 00:48 Comenta Compartir

Una de las formas de fijar población en los pueblos del entorno de Miranda es garantizar los servicios elementales. Entre los, está el transporte. Muchos ... vecinos de Suzana, Guinicio, Ayuelas, Montaña, Orón e Ircio no disponen de coche para desplazarse o tienen ya una edad avanzada en la que prefieren no conducir. Si el Ayuntamiento no les facilita la opción de llegar hasta Miranda a realizar compras, recados o acudir al médico, se quedan aislados.

La intención de la Concejalía de Medio Ambiente es reemplazar las actuales frecuencias de autobús por un servicio de transporte a demanda que se adapte mejor a las necesidades de los vecinos y que suponga un ahorro económico para las arcas municipales. Actualmente hay viajes en los que el bus apenas lleva pasajeros. Eso se solucionaría si los interesados pudieran comunicar sus intenciones de viajar a la administración pública con la antelación suficiente. Si hay pasajeros, el Ayuntamiento fletará un taxi que llevará a los usuarios hasta la parada de autobús más cercana para que puedan continuar su ruta. La concejala María Cueva cree que es la forma más eficiente de utilizar los recursos públicos, ya que ahora hay veces que el bus hace el trayecto pero en muchas de las pedanías no recoge a nadie. El servicio de taxi a demanda será más práctico y rápido para los que lo necesitan y ahorrará un gasto importante a las arcas públicas, ya que es mucho más económico que pagar la factura de bus. La edil quiere garantizar que todos los vecinos de Miranda, sin importar el lugar en el que residan, tienen el mismo acceso al transporte público. Por este motivo está pensando en el modelo de transporte a demanda, que se completará con una aplicación en la que los usuarios pueden notificar de forma rápida y sencilla al Ayuntamiento sus intenciones de viajar. El transporte a demanda se emplea habitualmente en zonas de baja densidad de población ya que es más rentable que los horarios tradicionales, al ofrecer más flexibilidad y comodidad a los viajeros. Miranda probará en breve su utilidad para conectar las pedanías con el casco urbano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro