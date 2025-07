Miranda condena el «terrorismo racista» en Torre Pacheco

Cristina Ortiz Miércoles, 23 de julio 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha emitido una declaración institucional para hacer un llamamiento a la convivencia, la seguridad y el respeto a todas las personas a raíz de los sucesos de la localidad murciana de Torre Pacheco, al tiempo que condena «el terrorismo racista de extrema derecha».

Más concretamente, el escrito lleva la firma de los portavoces del equipo de Gobierno, tanto de Pablo Gómez, por el PSOE, como de Guillermo Ubieto, por IU-Podemos. Falta el apoyo del PP y Vox a los que, aseguraron, se les trasladó el documento pero no quisieron respaldarlo. Negativa sobre la que llamaba la atención Ubieto en el caso de los populares, a los que criticó que se hayan puesto de perfil. «Los hechos son muy graves y si anhelan gobernar no denunciar lo que ha sucedido me genera un gran temor a una falta de garantías de derechos humanos. Quizá porque viven atenazados por la extrema derecha».

El escrito también manifiesta el compromiso municipal con «la defensa de los derechos humanos, la convivencia intercultural y la igualdad entre todos los vecinos, con independencia de su procedencia, color de piel o religión». Plasma, además, el rechazo a la «criminalización de las personas migrantes», así como a vincularlos «con la delincuencia», porque «suponen un peligro para la paz social y la cohesión humanitaria».

