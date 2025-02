Servicios Sociales, empleo y el Medio Ambiente definen el presupuesto de Miranda para 2020

cristina ortiz Miércoles, 23 de octubre 2019, 22:12 Comenta Compartir

La potenciación de Servicios Sociales, aumentando hasta un 45% la aportación a las entidades asistenciales de la ciudad «que prestan servicios que debería dar la administración pública»; y la promoción económica y el empleo; junto al Medio Ambiente, marcan las líneas maestras del borrador de presupuestos que ha elaborado el equipo de Gobierno de cara a 2020.

Documento que prevé destinar a inversiones 4.094.903 euros, casi el 10% del montante total económico que se manejará para el próximo ejercicio municipal y que se ha cifrado en 40.981.763 euros. En este capítulo destaca por su importe –aunque era algo ya previsto– la urbanización de un tramo de la calle Arenal, entre San Agustín y Francisco Cantera, al que se van a destinar 663.000 euros. Partida a la que se suma otra de 394.000 para renovar Doctor Fleming y una de menor cuantía, 129.000, para la reforma de Cascajos de Bayas.

El borrador no recoge de manera específica una partida concreta para llevar a cabo asfaltados; aunque eso, tal y como destacó la alcaldesa, Aitana Hernando, no significa que no haya intención de invertir en ese ámbito, si no que, «en la medida de lo posible, se tratará de hacerlo con el dinero del superávit o de remanentes de tesorería». Sin olvidar la opción de recurrir al ARU Ebro-Entrevías para ese objetivo en el próximo ejercicio, ya que está prevista una dotación para urbanizaciones.

En el listado de inversiones sí figuran de manera expresa la cubierta del frontón de Anduva y el centro de protección animal. Dos proyectos incluidos en anteriores presupuestos –al haberse acordado con Ganemos y Podemos en ejercicios previos– que no se han ejecutado aún y a los que se va a dotar de mayor partida.

A costear el 'tejado' de la instalación deportiva situada junto al Pabellón del Ebro se van a destinar 325.000 euros. Cifra que supone incrementar en 93.000 más la dotación de casi 232.000 fijada en 2019 y por la que ninguna empresa concurrió a la licitación para hacerse con la ejecución de la obra.

El borrador también recoge 220.288 euros para la urbanización de la plaza Alfonso VI y 200.000 para adquirir parte del mobiliario que pueda ser necesario en la nueva biblioteca que se está ejecutando en el antiguo colegio Cervantes. Está prevista que la obra acabe en verano. A partir de ahí, habría que aprobar un pliego para el amueblamiento y, aunque no se sabe si dará tiempo a adjudicarlo, «hemos pensado que cuanto antes se presupueste partida, mejor. Si da tiempo a comprar algo se hará y, el resto, se dejará para 2021».

En lo que se refiere al capítulo de gastos, destacan los 5.326.982 euros que se van a destinar a costear los Servicios Sociales, ya sean los distintos programas que se desarrollan desde ese departamento o el Centro Sociocultural de Mayores, la asistencia a dependientes, el centro cívico o el Centro Ocupacional de Fuentecaliente, entre otros. Un montante total en el que ya está incorporado el aumento del 45% calculado para los convenios que el Ayuntamiento mantiene con los colectivos del ámbito asistencial de la ciudad.

Es el porcentaje más alto de los últimos años, en los que la subida fue paulatina en la pasada legislatura. Este ejercicio se estipuló un 40% más; en 2018 se aplicó una subida del 35%; un año antes fue del 30% y el 25% se utilizó para la actualización en 2016.

El capítulo de Promoción Económica está presupuestado en 304.400 euros. Se mantienen las ayudas a emprendedores con 80.000 euros; se continúa con los apoyos a las actividades económicas en el Centro Histórico y ahora también en la Plaza de Abastos con 50.000 euros y se sigue con la partida de Miranda Empresas. El apartado de fomento del empleo contará con 309.763 euros, a los que se sumarán las cantidades de las subvenciones de la Junta de Castilla y León.

También se va a realizar una apuesta especial por el Medio Ambiente, incrementando en casi 400.000 euros el apartado de Parques y Jardines. Dinero que, en parte, irá a la elaboración de un plan director en materia medioambiental, que deberá incorporar medidas para mejorar y ampliar las zonas verdes, implementar medidas que reduzcan el ruido, y mejorar el ahorro y la eficiencia energética en las instalaciones municipales. En este ámbito, está previsto empezar por reducir el consumo de agua de riego. Para ello se ha reservado una partida de 108.000.