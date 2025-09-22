El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las letras que formaban el nombre de la asociación se fueron llenando de flores a medida que avanzaba la mañana. E. C.

Miranda colocó flores para no olvidar

Fue el acto simbólico con el que Afami conmemoró en la ciudad el Día Mundial del Alzheimer

María Ángeles Crespo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

Flores de papel hechas por los usuarios de los servicios que se prestan en Afami fueron llenando las letras del nombre de la asociación para ... conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Quienes pasaban por el Antonio Machado se las encontraban y las fueron pegando para simbolizar la necesidad de no olvidar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda colocó flores para no olvidar

Miranda colocó flores para no olvidar