Miranda colocó flores para no olvidar
Fue el acto simbólico con el que Afami conmemoró en la ciudad el Día Mundial del Alzheimer
María Ángeles Crespo
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04
Flores de papel hechas por los usuarios de los servicios que se prestan en Afami fueron llenando las letras del nombre de la asociación para ... conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Quienes pasaban por el Antonio Machado se las encontraban y las fueron pegando para simbolizar la necesidad de no olvidar.
Fue la iniciativa elegida en una jornada que pese a los malos pronósticos climatológicos pudo desarrollarse durante un par de horas en el céntrico parque al que se acercaron familiares de usuarios de Afami, así como trabajadores del centro y mirandeses en general que quisieron mostrar su apoyo y solidaridad.
Este acto simbólico fue el punto y final de las actividades que arrancaron el pasado jueves con un cinefórum que se cerró con un enriquecedor debate, tal y como reconocieron la presidenta y la directora de la entidad María José Díez y María Rosa García.
En esa cita se puso de manifiesto la necesidad de seguir dando pasos en cuestiones como la detección precoz. Algo para lo que es fundamental contar «con las primeras personas con las que se ponen en contacto quienes tienen alguna sospecha de tener alguna afección o síntoma, y esos son los médicos de atención primaria».
Diagnóstico precoz
Lo recordó la directora que agradeció la buena predisposición de los coordinadores de los dos centros de salud. «Se mostraron muy por la labor de ver qué podían hacer y de cómo podían ayudar para buscar ese diagnóstico precoz que es tan importante».
Afami atiende a 160 usuarios y va a seguir trabajando por su día a día. «Tenemos en mente un gran proyecto», apuntaron, pero no desvelaron nada, aunque si comentaron que el principio van a ser unas charlas que se ofrecerán el martes y el miércoles en el Centro de Mayores de la calle Los Almacenes y en Interclub, ambas a las seis de la tarde. «Serán charlas sobre prevención y detección precoz».
