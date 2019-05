Miranda se coloca como la quinta ciudad más transparente de la región La ciudad ocupa el puesto número 93 de 465 municipios de más de 15.000 habitantes recogidos a nivel nacional. / A. G. El Consistorio ha cumplido con 91 de los 162 indicadores de la medición de Dyntra, y suma un 56% de nota media TONI CABALLERO Miércoles, 15 mayo 2019, 01:12

La entrada en vigor de la Ley de Transparencia tuvo lugar en diciembre de 2013. Desde entonces, todas las administraciones públicas han tenido que adaptarse para cumplir con sus preceptos y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las instituciones. De esta manera, también pueden fiscalizar la actividad pública, lo que es lo mismo, mantener a raya las obligaciones de que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

En este sentido, el estudio Dyntra de Ayuntamientos y Municipios (DAM) de Castilla y León, otorga a la administración local un grado del cumplimiento del 56,17% en materia de transparencia pública, lo que supone un ligero descenso en relación al 57,5% de cumplimiento registrado en abril del pasado año. La ciudad ocupa el quinto puesto de un listado de 19 municipios con más de 15.000 habitantes, siendo el segundo mejor puntuado de la provincia por detrás de Aranda de Duero, que ocupa el tercer lugar con un 71,6%, y por delante de hasta 6 capitales de provincia, entre las que se encuentra Burgos, décimo con un 43,83%. El ranking está encabezado por el Consistorio de Zamora, el más transparente de todos con una calificación que rebasa el 88%, seguido por el de León con un 75,93%. En esta línea, cabe destacar que sólo dos de los Ayuntamientos incluidos en el estudio que no son capitales de provincia alcanzan el aprobado en transparencia pública, Aranda y Miranda. Y es que en su conjunto, el promedio de la región tampoco llega al cinco, con una media de cumplimiento del 43,21%.

Sin embargo, Miranda, al igual que la comunidad, logra porcentajes que se sitúan en la parte alta del listado a nivel nacional. Así, ocupa el puesto número 93 de un total de 465 municipios medidos. Realizado en un marco de colaboración coordinado por la Asociación Transparencia Pública en la que han participado activamente tanto la sociedad civil como los propios consistorios evaluados, el estudio mide 162 indicadores, de los cuales Miranda cumple con 91.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Pablo Gómez, valora positivamente la posición que ocupa la ciudad en este ranking y la evolución en la implementación de apartados que se ha ido ejecutando en los últimos ejercicios: «Durante la última legislatura se han ido cumpliendo con diversos apartados y la intención del equipo de Gobierno, si somos elegidos de nuevo, es la de continuar aumentando en el número de indicadores durante los próximos años». Y es que, desde septiembre de 2017, el Consistorio mirandés ha logrado sumar casi 15 puntos (entonces presentaba un 41,18%) en la medición de transparencia pública.

Asimismo, el estudio de Dyntra se divide en seis apartados. En el primero, Transparencia Municipal, se valora la información que la institución proporciona a la ciudadanía acerca de los cargos electos y el personal municipal (con un grado del 63,64%), también los datos que se reflejan sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento (90%), la información sobre normas e instituciones municipales (45,45%) y la planificación y organización de la administración local (27,27%). Todos estos apéndices conforman un 58,46% de nota media en Transparencia Municipal.

Pese a que el global de datos publicados arroja un aprobado en esta sección para el ente local, el concejal de Nuevas Tecnologías defiende que ciertos baremos no pueden ser iguales para todos los municipios participantes. «Estuvimos reunidos con una representante de Dyntra y la manifestamos que no estamos de acuerdo con el no cumplimiento de ciertos apartados. Por ejemplo, hay un ítem que trata sobre las redes sociales de los cargos electos, yo sí que tengo perfiles en las redes pero no todos tienen y ya aparece como que no se cumple. En el apartado de viajes, nosotros realizamos ciertos traslados que no pasamos al Ayuntamiento, no es comparable a otros Ayuntamientos, como puede ser el de Madrid, por tamaño y población. Nosotros vamos a tratar de seguir subiendo en la evaluación, pero habrá un momento en el que no podamos más porque habrá ítems que no podamos cumplir», argumentó Gómez.

En segundo lugar se ha analizado la participación y colaboración ciudadana, con una puntuación media del 45,45%. Este apartado se desglosa en información y atención al ciudadano (63,64%) y grado de compromiso para con la ciudadanía (36,36%), con 8 de 22 indicadores. El tercer grupo de indicadores sometido a estudio es el de la transparencia económico-financiera, con una calificación global del 74,07%.

Para cuarto apartado, referido a contrataciones y servicios, la media de cumplimiento es del 60%. En el área de Urbanismo y Obras Públicas, el quinto apartado del estudio, el Consistorio obtiene un 45%, mientras que para Open Data, el sexto y último apartado, el Consistorio no dispone de plataforma ni datos publicados, por lo que cuenta con un 0%.

Como conclusión, Miranda continúa ascendiendo en el ranking de transparencia de Dyntra, en el que ocupaba el décimo lugar en 2017, y seguirá ampliando el portal de transparencia municipal creado en 2015, que aporta información sobre los concejales, su patrimonio, ayudas, y otros apartados de interés para el ciudadano.