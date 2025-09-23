Miranda cerró su Semana de la Movilidad

. Bicicleta, coche y peatón. La clasificación de la carrera de la semana de la movilidad dejó una vez más claro que «cuando elegimos el ... vehículo particular para hacer un recorrido corto en Miranda, nos equivocamos», asegura la concejala María Cueva, que fue la encargada de completar, junto con la alcaldesa, a pie el recorrido entre Plaza España y la calle La Estación. Hicieron el 'paseo' en 9 minutos y 53 segundos.

El primero en llegar, tras emplear tan sólo 4 minutos y 10 segundos, fue el voluntario que se movió en bici y el segundo Guillermo Ubieto que, en coche, tardó 8 minutos y 34 segundos. Visto el resultado cabe indicar que se cumplió el objetivo ya que uno de los propósitos de la semana de la movilidad es que la ciudadanía reflexione sobre sus hábitos y sobre la forma que tiene de desplazarse por el casco urbano.

En una ciudad como Miranda, que cumple con la regla de que todos los servicios esenciales están a menos de quince minutos andando, Cueva considera que «la mayor parte de las veces» es contraproducente coger el coche. No solo se tarda más, sino que se contamina más y se generan más molestias al resto de vecinos. La carrera de ayer, «lo demostró con datos objetivos».

Por este motivo, en los últimos años, la ciudad ha dado pasos para promover una movilidad sostenible, peatonalizando calles, habilitando aparcamientos disuasorios o ampliando los kilómetros de carril bici. Aún así, queda camino por recorrer. «El simple hecho de que estos días, con las actividades programadas, el tema de la movilidad y el transporte haya estado en boca de todos, es un gran paso», asegura Cueva, quien realiza una valoración positiva de los actos que se han llevado a cabo, aunque algunas incidencias han obligado a alterar la hoja de ruta. Por ejemplo, la bicicletada se ha trasladado al próximo fin de semana, mientras que la caminata, que otros años se había hecho entre semana, esta edición ha sido el sábado y eso le ha restado afluencia. «En líneas generales la participación ha sido alta en todas las actividades aunque hemos tomado nota de cosas que se pueden mejorar para el futuro», admite la edil, que da mucho valor a que «se haya generado un poco de debate entre los mirandeses sobre la manera de desplazarnos».