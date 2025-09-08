El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La concurrencia este año ha sido menor. Avelino Gómez

Miranda cerró San Juan con el Día del Ermitaño

Los cofrades de más edad son los que no faltaron a la cita que este año ha llegado a su 43 edición

María Ángeles Crespo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

Las fiestas de San Juan del Monte se celebran por todo lo alto entre finales de mayo y los primeros días de junio, según lo ... marque el calendario, pero hay actividades que aunque queden lejos de esas jornadas festivas tan intensas, cabe incluirlas como actos sanjuaneros. Uno de ellos y que de alguna manera sirve para que la Cofradía ponga el punto y final al San Juan del Monte del año en curso es el que se conmemora el primer domingo del mes de septiembre; el Día del Ermitaño.

