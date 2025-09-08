Miranda cerró San Juan con el Día del Ermitaño

Las fiestas de San Juan del Monte se celebran por todo lo alto entre finales de mayo y los primeros días de junio, según lo ... marque el calendario, pero hay actividades que aunque queden lejos de esas jornadas festivas tan intensas, cabe incluirlas como actos sanjuaneros. Uno de ellos y que de alguna manera sirve para que la Cofradía ponga el punto y final al San Juan del Monte del año en curso es el que se conmemora el primer domingo del mes de septiembre; el Día del Ermitaño.

Es una jornada diferente, alejada del ajetreo, más intimista y familiar, en la que son los sanjuaneros de más edad los que se mantienen fieles a la cita que comenzó a celebrarse hace 43 años y que con el paso del tiempo va decayendo en cuanto al número de participantes. Cada vez son menos los que acuden pese a que además de la misa, que es el acto central y que da paso al tradicional reparto de bollos preñaos –hubo 1.200 a disposición de los presentes– , hay propuesta para los más pequeños, como los hinchables, se abre el bar, toca la banda y hay una comida solidaria, un año más a favor de Cáritas. Su presidenta, Ana Avellaneda, aprovechó la ocasión para agradecer «que la cofradía se acuerde de Cáritas en días como éste»

De esta circunstancia son conscientes en la Cofradía, y su presidente, Carlos Calvo, quiere hacer un llamamiento a las cuadrillas para intentar revitalizar este tradicional acto. En un próximo encuentro con sus responsables les planteará que «ya que tenemos setenta y tres, si vinieran dos representantes de cada cuadrilla, de sus juntas directivas, no sé que se planteen el irse turnando y si vinieran así estaríamos hablando de una cifra de ciento cincuenta o ciento sesenta personas pertenecientes a cuadrillas que arroparían así esta fiesta. Creo que sería una buena manera de conseguir que no decaiga la celebración del Día del Ermitaño».

Quienes no faltaron fueron los sanjuaneros que colaboraron con los directivos de la Cofradía a la hora de repartir los bollos preñaos

En un par de años va a a alcanzarse una cifra redonda desde que se iniciara la fiesta, se llegará en el 2027 al 45 aniversario y cree Calvo que conseguir incrementar la presencia de sanjuaneros en la misa y en el resto de actos de una jornada «más tranquila y familiar», sería algo muy positivo. Puede considerarse que es un objetivo y, sin duda, en ello se trabajará desde la Cofradía que, como recordaba ayer «no ha tenido mucho tiempo de vacaciones porque en cuanto se acaban unas fiestas hay que ir pensando en las siguientes».

Este año han sido las primeras de la actual junta directiva con Carlos Calvo a su cabeza y de cara a las próximas en lo que están pensando es en «corregir errores, que los ha habido y mejorar». Uno de ellos ayer mismo al encargar pocos pañuelos para conmemorar la jornada pero todo se subsanó. Se encargaron doscientos azules y como faltaron se repartieron algunos rojos. No dejó de ser una anécdota más del día.

En la zona del monumento y en La Laguna hubo fiesta, tranquila, pero fiesta, que no impidió que hubiera también tiempo para los agradecimientos.

Nada más terminar la misa, cantada por el Orfeón Mirandés, el presidente de la Cofradía tomó la palabra para apuntar celebrar el Día del Ermitaño hace «que nuestra fiesta sea más grande», y agradecer el trabajo de los predecesores, muchos de ellos ya sólo en el recuerdo. Con sus palabras se hicieron presentes en esta celebración del Día del Ermitaño.