Miranda celebrará sus X Jornadas de memoria Histórica

Sin grandes novedades, pero con un mayor protagonismo de las mujeres es como van a desarrollarse las nuevas Jornadas de Memoria Histórica que este año ... llegan a su décima edición.

Fue la concejala de Memoria Histórica, Begoña González, la encargada de presentar el programa de las actividades que van a desarrollarse entre los días 23 y 31 de este mes de octubre y de apuntar también que «desde que se iniciaron y hasta ahora hemos notado que acude mucha más gente a las actividades de las jornadas».

Las jornadas arrancarán el miércoles 23 con la proyección del documental 'Gurs, historia y memoria', en el que se aborda la situación de los españoles que huyeron a Francia tras la Guerra Civil y fueron confinados en Gurs.

Al día siguiente en una charla coloquio ofrecida por Fermín Ezkieta se hablará sobre 'Los fugados del Fuerte de San Cristóbal', y «el papel protagonista de las mujeres que fueron perseguidas y encarceladas por tratar con ellos».

Tras la visita guiada del sábado día 25 a la Ruta de la Memoria se recuperarán las citas en la Casa de Cultura –espacio en el que se desarrollarán todas las actividades a las siete de la tarde–, con la charla 'Mujeres en campos nazis', que impartirá Eduardo Ocampo.

También habrá presencia femenina, aunque en este caso por el hecho de ser la autora del libro 'Buscando a Chang. Un chino en el ejército vasco', el día 29. Será Begoña Ariznabarreta la que presentará el libro.

La última actividad en la Casa de Cultura será la proyección de la película de Alejandro Amenábar, y el cierre de las jornadas llegará el día 31 con el homenaje a las víctimas del franquismo en el monumento del Emiliano Bajo.

Confía la concejala en que este año la propuesta llegue a «más gente todavía. Me gustaría, eso sí, que participaran estudiantes porque es muy importante que lo más jóvenes conozcan la historia».